汗を瞬時に発散！体温コントロールをサポートする【アンダーアーマー】の高性能トレーニングレギンスがAmazonにて販売中！
4方向ストレッチで動きを解き放つ！【アンダーアーマー】の高性能トレーニングレギンスがAmazonにて販売中！
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
アンダーアーマーのトレーニングベースレイヤーは、「ヒートギア」と呼ばれる製品群の原点であり、過酷な暑さの中でもアスリートのパフォーマンスを支えるために設計されたレギンスだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
汗を瞬時に吸収し、外部へ発散させる独自の技術「モイスチャートランスポートシステム」により、肌を常にドライに保つ。これにより、汗による不快感や重量負担を軽減し、「羽のように軽く、しなやかでまるでなにも着ていないかのような感覚」を長時間維持する。
伸縮性の高い素材に独自の工夫を凝らした編み方を採用することで、4方向への高い伸縮性(4-WAYストレッチ)を実現している。この優れたストレッチ性により、激しい動きにも対応し、運動時のストレスを軽減してくれる。
ポケットもあるため、ランニング中に音楽を聴く際に便利だ。
アンダーアーマーのヒートギアベースレイヤーを身に纏い、過酷な環境下でも涼しく、軽く、しなやかに動き続けよう！
