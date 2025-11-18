あいのり・桃、愛用スニーカーがまさかの…!?
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が18日までにオフィシャルブログを更新。カジュアルな芋掘りコーデを公開したところ思わぬ事実が発覚し驚きをつづった。
16日、桃は『今日の服装 ちょっとミスった…？！』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「今日は芋掘り！！！！！」とテンション高めに報告し、「今日の服装のテーマは、動きやすい格好、汚れてもいい格好！」とスウェット中心の超カジュアルコーデを披露。
「さすがにカジュアルすぎ？笑」とつづりながら、黒のトップスとスウェットパンツはandme、中に合わせた白のロングTシャツはMAIZON SPECIAL、さらにネイビーのキャップにスニーカーを合わせた全身リラックススタイルを見せ、特にスウェット上下については「両方裏起毛であったかい」と快適さを強調。白ロンTの“ちら見せレイヤード”も「丈感がちょうどよくて良い感じ」とお気に入りポイントを説明した。
しかし、ここで予想外の展開が。桃が“芋掘り用”として履いてきた Nikeのボメロ（Vomero）が実は価値高騰中であることが判明。「２年くらい前に買ったボメロで、 もうかなりボロボロだから芋掘り靴として履いてきちゃったんだけど…なんと、価値が上がってる…！！」「20万で売られてるんだけど、すごくない？！」「芋掘りに履いてくるんじゃなかった！！！」と驚きを隠せない様子でつづった。
もともと２万円ほどで購入したという桃は「こっちは３万５千円くらいだけど」と比較しながらスニーカー市場の価格に驚嘆していた。
最後は「さて、行ってきます！！」と元気に締めくくり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「可愛い」、「お出かけ毎日良いな」、「なんか楽しむ姿が目に浮かぶわ」、「バッチリ」、「おっきなお芋掘って来てねぇ」、「スニカーの値段もびっくり」、「定番のコーデだねっ！」、「明るくて爽やかな家族はすてき」、「服装ミスってないよ」、「メイクや髪型、コーデを真似させてもらっています」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年５月５日に 第１子長男、そのちょうど１年後となる22年５月５日に第２子次男が誕生した。
