¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¤¬·ëº§È¯É½¡¡¡ÈÂç³ØºÇ¸å¤ÎÆü¡É¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ä6·î¤ËÆþÀÒ¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÌîµå¤Ë½¸Ãæ¡×
µåÃÄÈ¯É½Ä¾¸å¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤âÊó¹ð
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï18Æü¡¢À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¤¬°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿Æü´ÚÀï¤«¤é2Æü¸å¤ÎÈ¯É½¡£À¾Àî¤Ï¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢108»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.281¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢37ÂÇÅÀ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾Àî¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿Êý¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤éËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢±¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ò¼Â´¶¤·Â³¤±¤ëËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂç³ØÀ¸ºÇ¸å¤ÎÆü¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¡¢6·î2Æü¤ËÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÆþÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Ãç´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ËÍ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÌîµå¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ç·Þ¤¨¤ë2Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄÈ¯É½Ä¾¸å¡¢À¾Àî¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â·ëº§¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÌîµå¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¯¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÈ¯É½¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢6·î¤ËÆþÀÒ¤¹¤ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÊó¹ð¤¬¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡À¾Àî¤Ï15¡¢16Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜ vs ´Ú¹ñ¡×¤Ë½Ð¾ì¡£2Àï¤È¤â¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢2Àï¹ç·×¤Ç3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ2»Í»àµå¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤³¤«¤é2Æü¸å¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î·ëº§Êó¹ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë