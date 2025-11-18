¹â»Ô¼óÁê¤ÎÅúÊÛ¤ÇÆüÃæ´Ø·¸à°²½á °Ý¿·µÄ°÷¤¬¡ÖÀäÂÐ¤ËÅ±²ó¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ëº¬µò
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÈ¿È¯¤¬Æü¤ËÆü¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÈ¯¸À¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¡¢Ãæ¹ñ¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦Ãí°Õ´µ¯¡£¶¯¹Å¤ÊÂÖÅÙ¤ÎÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢ºî²È¤ÇÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀÐÊ¿»²±¡µÄ°÷¤Ï£±£·Æü¡ÖÀäÂÐ¤ËÅ±²ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹â»Ô¼óÁê¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¼ó»Â¤ê¡×Åê¹Æ¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Îé·õÃóÂçºåÁíÎÎ»ö¤Ë¤â¡ÖÀäÂÐ¤Ëµö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñÈ¯¤ÎÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤ÇÊ£¿ô¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬½Ð»Ï¤á¡¢ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£·Æü¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÃóÂçºåÁíÎÎ»ö´Û¤¬¡¢£²£±Æü¤Ë¹Åç»Ô¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÆüÃæÍ§¹¥¹Ô»ö¤òÃæ»ß¤·¤¿¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î±ø¤¤¼ó¤Ï°ì½Ö¤Îí´í°¤â¤Ê¤¯»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ê¸½ºß¤Ïºï½ü¡Ë¤È£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿é»á¤¬½ÐÀÊÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢³°Ì³¾Ê¤Î¶â°æÀµ¾´¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶ÉÄ¹¤¬Ë¬Ãæ¤·¤¿¡£¶â°æ»á¤Ï¡¢ÅúÊÛ¤Ï½¾Íè¤ÎÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Íý²ò¤òµá¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï°ú¤Â³¤¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸ÀÅ±²ó¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ÀÐÊ¿»á¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÅ±²ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÀïÎ¬¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ÈÇ§Äê¤¹¤ë¤«¤ÏÆüËÜ¤¬·è¤á¤ë¤â¤Î¡£Ãæ¹ñ¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤ÏÃæ¹ñ¤¬¤¿¤¯¤é¤àÂæÏÑ¿¯¹¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ì¼ï¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤½¤Î¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡Å±²ó¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¤Ï¤é¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅ±²ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Î´í¸±À¤ò¹â¤á¤ë·ë²Ì¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÆ±ÌÁ´Ø·¸¡£ÆüËÜ¤¬´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÃæ¹ñ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂæÏÑ¿¯¹¶¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´í×ü¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤à¤·¤í¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤¬ÂçÌäÂê¤À¤«¤é¡¢²ò¾Ã¤Î½õ¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È°ì»þÅª¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¤µ¤é¤ËÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡ÀÐÊ¿»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë¥±¥ó¥«¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¤«¤Ê¤êµ¿Ìä¡£¡Ø¤ä¤ë¤¾¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¶¼¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é×ø³å¤¬¸ú¤¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¡£¥Ý¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¡£ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¤²¤¿·ý¤ò¤É¤¦²¼¤²¤ë¤«¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÊ¿»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐÃæÈ¯¸À¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤«¤éÆþ¹ñ¶Ø»ß¤Ê¤É¤ÎÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤ë¿È¤À¤¬¡¢¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÖÈ¯¸À¤òÅ±²ó¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤¬ÂçºåÁíÎÎ»ö¤ÎÈ¯¸À¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¹ñ³°ÄÉÊü¤ò´Þ¤á¤ÆÆüËÜÂ¦¤¬ÃÇ¸Ç¤È¤·¤¿Á¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤Ù¤¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤ÎÆâÍÆ¤È¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤ÎÌäÂê¡£¤Ç¤¹¤«¤éÀäÂÐ¤Ëµö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤òµá¤á¤¿¡£
