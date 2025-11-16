各社でクリスマスケーキの予約がスタートし、そろそろ今年の大本命をチェックしたいところ。そこで今回は、食文化研究家のスギアカツキさんが、手頃でバリエーション豊かなクリスマスケーキがそろう「シャトレーゼ」のおすすめ商品をピックアップ。クリスマスケーキの試食会で、最も心を奪われたというプレミアムなチーズケーキの魅力を熱く語ります。

コスパ抜群！「シャトレーゼ」のクリスマスケーキ

食料品高騰が続く今、ケーキも価格が上がりクリスマスケーキに悩む方も多いのでは。そんななか心強い存在なのが、コスパの高さで人気の「シャトレーゼ」のクリスマスケーキです。先日クリスマスケーキ試食会に招待を受けて参加し、いち早くチェックしてきました。

【写真】2025年の「シャトレーゼ」クリスマスケーキのラインナップ

シャトレーゼのクリスマスケーキと言えば、バリエーションの多さが魅力の1つで、今年は全46種。すべてに共通しているのは、素材へのこだわりとコスパ感。3000円台で購入できるケーキも多数ラインナップされています。

和栗を使った「国産和栗使用 Xmasモンブランデコレーション13cm」や、シャトレーゼ初となる宇治抹茶をふんだんに使ったクリスマスケーキ「Xmasノエル・マッチャ 〜宇治抹茶と香ばしサブレの重なり〜15cm」は、定番とはひと味違います。

いちばんコスパがいいと感じたのが「フランス産クリームチーズ使用 Xmasトリプルチーズデコレーション14cm」。素材へのこだわりと技術力、リーズナブルな価格が共存しているこちらを詳しくレポートします。

クリスマスシーズンのみ登場する特別なチーズケーキ

「フランス産クリームチーズ使用 Xmasトリプルチーズデコレーション14cm」は、フランス産の新鮮な原乳からつくったクリームチーズを使っているチーズケーキ。

シャトレーゼのチーズケーキといえば、レアチーズとスフレチーズの2層を重ねた「ダブルチーズケーキ」が定番で、ベイクドチーズが加わった3層のトリプルが味わえるのはクリスマスだけ。

じつは、シャトレーゼの開発担当チーフが大のチーズケーキ好きで、本当においしいチーズケーキを追求して誕生した珠玉の逸品なんだそう。

ケーキの断面を切ってみたところ、チーズのなめらかさや繊細さにうっとり。とろんとしたクリーミー感、ぎっしりとしたベイクドの濃密度、ふわしゅわのスフレ…伝わるでしょうか！

優しいホワイトカラーに包まれたおしゃれなビジュアルは、どんな料理とも相性がよさそうです。

食べ疲れしないので、平日クリスマスにぴったり

実際にケーキを食べてみると、口の中でとろけるような味わいを堪能できます。たくさん食べてもずっしりもたれるような感覚はありません。

今年は12月24日が水曜日、25日が木曜日という平日ど真ん中のクリスマス。お財布に優しい絶品ケーキを囲んで、おうちでのんびり過ごすのもいいですよね。

今回ご紹介した「フランス産クリームチーズ使用 Xmasトリプルチーズデコレーション14cm」は、12月18日（木）まで予約可能（通販限定）。今年のクリスマスケーキの選択肢として、ぜひチェックしてみてください。