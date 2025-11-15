ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¡ÖºÇ¤â´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¡×¡¡¥É·³ÈÖµ¼Ô¤¬¶¯Ä´¡Ä°ÜÀÒ¸å½é¤Î¡Ö°µÅÝÅª¤Ê»Ñ¡×
¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º»á°ÊÍè¤È¤Ê¤ë4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡¢ËþÉ¼¤Ç¼«¿È3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¡£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤¬¡ÖºÇ¤â´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡4ÅÙ¤ÎMVP¤Ï¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º»á°ÊÍè¤Î²÷µó¡£¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï¡ÖMLB¤ÎÎò»Ë¾å¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Ï1¿Í¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤Ï7ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï4ÅÙÌÜ¡£3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¡¢Âçº¹¤Ç¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢OPS¤ÈÄ¹ÂÇÎ¨¤Ç¡Ê¥ê¡¼¥°¡Ë¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¸ÊºÇ¹â¤È¤Ê¤ë55ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È²÷µó¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÈà¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¡Ö¤ª¤½¤é¤¯ºÇ¤â´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ç2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ê°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¡Ë²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁª¼ê¤Ï·è¤·¤Æ´°Á´¤Ë²óÉü¤·¤Ê¤¤Îà¤Î²ø²æ¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥×¥ë¥µ¥¤¥º¤Ï¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤ËÅê¤²¤¿1Ç¯È¾Á°¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤°µÅÝÅª¤Ê»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë½Ð¾ì¤·À¤³¦°ì¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¼é¤ëÃæ¤Ç»Ù¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£º£µ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡È¥ê¥¢¥ëÆóÅáÎ®¡É¤ò²ò¶Ø¤·¤ÆÌöÆ°¤·¤¿¤³¤È¤¬ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ü¥ó¥º¤Ï7ÅÙMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Þ¤ÇÀè¤¬Ä¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëºÝ¡¢Â¾¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¥Ü¥ó¥º¤ËÊÂ¤Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ü¥ó¥º¤Ï2001Ç¯¡Á2004Ç¯¤Þ¤ÇMVP¤ò³Í¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È4Ç¯Ï¢Â³¤Î°Î¶È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë