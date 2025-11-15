60HR¡ÈºÇ¶¯Êá¼ê¡É¤Ç¤âÍîÁª¡ÖMVP¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡×¡¡¥Þ·³¥Õ¥¡¥ó¤Îßî¤ëÅÜ¤ê¡ÖËÜÅö¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¡×
¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï1°ÌÉ¼¤ò17¡¢¥í¡¼¥ê¡¼¤Ï13É¼¤À¤Ã¤¿
¡¡ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤ËÊÆÈÖÁÈ¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç60ËÜÎÝÂÇ¡õ125ÂÇÅÀ¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¤Ï¡ÈÍîÁª¡É¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖMVP¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡×¡ÖÃãÈÖ¤À¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îò»ËÅªÀÜÀï¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ïº£µ¨ÂÇÎ¨.331¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢53ËÜÎÝÂÇ¡¢114ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£OPS¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë1.144¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¾¡Íø¹×¸¥ÅÙWAR10.1¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹ÈÇ¡Ë¤âÆ²¡¹¤Î1°Ì¡£¥í¡¼¥ê¡¼¤Ë1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¤ÏÊá¼êºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇµÏ¿48ËÜ¤òÁá¡¹¤ËÆÍÇË¤¹¤ë¤È¡¢Î¾ÂÇ¤ÁÁª¼êºÇÂ¿¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Þ¥ó¥È¥ë¡Ê54ËÜ¡Ë¡¢µåÃÄµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¥±¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¡¼Jr.¡Ê56ËÜ¡Ë¤òÈ´¤µî¤ê¡¢»Ë¾å7¿ÍÌÜ¤Î60¹æ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£Áª¼ê²ñ¤¬Áª¤ÖÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎMVP¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤òÂà¤±¤ÆÆ²¡¹¤Î½é¼õ¾Þ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°Û¼¡¸µ¤ÎÂÇËÀ¡õ¾¡Íø¹×¸¥ÅÙ1°Ì¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÊá¼ê¤È¤·¤ÆÎò»ËÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¥í¡¼¥ê¡¼¤«¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤¹¤®¤ëMVPÁè¤¤¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬1°ÌÉ¼17¤ò½¸¤á¤Æ¥í¡¼¥ê¡¼¤ò²¼¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÇÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¡Ö¥ª¥×¥¿¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤Ç60ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤éMVPÍîÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¤¬½é¤È¤¤¤¦ÄÁ»ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¹Ã²µ¤Ä¤±¤¬¤¿¤¤Áè¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡È¥í¡¼¥ê¡¼¿ä¤·¡É¤Îº¨¤ß¤ÏÊç¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¡ÖÅêÉ¼¼Ô¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ä¤Ä¤é¡×¡ÖËÜÅö¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡×¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬2022Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Þ¤¿Ã¥¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Öµ¼Ô¤«¤éÅêÉ¼¸¢¤òÇíÃ¥¤·¤í¡×¤Ê¤É¤È±ê¾åµ¤Ì£¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡È¥¸¥ã¥Ã¥¸ÇÉ¡É¤âÅöÁ³Â¿¿ô¤ª¤ê¡¢ÂÅ·ëÅÀ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë