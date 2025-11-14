タイトル・説明文なし……粗品の意味深無言ドライブ動画に「過去一モヤモヤ」「心配だ…」の声
お笑いコンビ・霜降り明星の粗品さんは11月12日、自身のYouTubeを更新。タイトルも説明文もない意味深な動画を公開しました。
【画像】粗品、意味深無言ドライブ動画を公開！
動画の冒頭から12分が経過したところで目的地にたどり着いたのか、車を停め、「お疲れ様でした」とつぶやく粗品さん。マスクをつけて車を降り、砂利を踏みしめて歩く音だけが聞こえます。「あ、すみません。こんにちは」と粗品さんが誰かにあいさつをして動画は終わります。
この動画にコメントでは「絶対忙しいだろうに、自分一人でどこかに向かうってだけで伝わるものがある」「ご報告とか【緊急】みたいにシャバイことはせずに真っ直ぐドキドキさせてくるじゃん」「過去一モヤモヤさせられる動画やな 気になりすぎるて...」「粗品辛い時にこの口の開き方する」「やめてやめて不安」「どうしたの。。心配だ。。」「なんなんだよもぉ！！！！ 心配するだろ！！！！」と粗品さんを心配する声が多数寄せられています。
コメントでは「昨日の動画はこの動画撮った後か……」「あの動画は何？」「昨日の続きじゃなかった、、」「昨日のが気になるー」「心配で仕方がないです」と、やはり無言動画の続きが気になるという声が続々と寄せられています。(文:福島 ゆき)
【画像】粗品、意味深無言ドライブ動画を公開！
「過去一モヤモヤさせられる動画」今回公開されたのは、タイトルも説明文もない動画。夜に撮影されたと思われる暗い車内で、黒いネクタイに黒いスーツを着用した粗品さんが自ら車を運転する姿が映されています。12分33秒の動画ですが、粗品さんは終始無言で運転を続け、たまにカーナビの音声だけが車内に響きます。
この動画にコメントでは「絶対忙しいだろうに、自分一人でどこかに向かうってだけで伝わるものがある」「ご報告とか【緊急】みたいにシャバイことはせずに真っ直ぐドキドキさせてくるじゃん」「過去一モヤモヤさせられる動画やな 気になりすぎるて...」「粗品辛い時にこの口の開き方する」「やめてやめて不安」「どうしたの。。心配だ。。」「なんなんだよもぉ！！！！ 心配するだろ！！！！」と粗品さんを心配する声が多数寄せられています。
翌日公開の動画でも真相は明かされず……この意味深動画公開の翌日、13日には『−86万円事件の犯人が判明した』という動画が投稿され、無言ドライブ動画と関連があるのかと思われましたが、動画内で粗品さんは「今撮ってるのが11月10日」と話しており、無言ドライブの前に撮影された動画だったようです。結局、まだ真相はわからず…。
コメントでは「昨日の動画はこの動画撮った後か……」「あの動画は何？」「昨日の続きじゃなかった、、」「昨日のが気になるー」「心配で仕方がないです」と、やはり無言動画の続きが気になるという声が続々と寄せられています。(文:福島 ゆき)