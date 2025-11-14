4度目のMVPに続き、5年連続で最優秀DH賞

2025年シーズンのエドガー・マルティネス賞（最優秀指名打者賞）が13日（日本時間14日）に発表され、ドジャースの大谷翔平投手が5年連続で受賞した。この日、大谷は3年連続4度目のMVPも受賞しており、ナ・リーグMVPに続く快挙となった。

今季二刀流として活躍した大谷は、打者として55本塁打、102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。5年連続は2003年から2007年に受賞したデビッド・オルティス（レッドソックス）に並ぶ最多連続記録となった。

同賞は1973年に最優秀指名打者賞として設立され、2004年にDHとして活躍を続けたエドガー・マルティネスの引退を機に改称した。各球団の担当記者、広報担当者、および放送関係者の投票によって選出される。ナ・リーグは2022年からDH制が導入され、昨年大谷がドジャースの選手として初受賞していた。

また、4度目のMVP受賞はバリー・ボンズに次ぎ歴代単独2位の快挙。両リーグで複数回受賞したのは史上初だった。大谷はドジャース移籍以降、2年連続でMVPと最優秀DH賞を手にする偉業を果たした。（Full-Count編集部）