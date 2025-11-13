セーブ失敗11はMLBワースト…トレードの可能性はなし？

ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャース。最後のマウンドに立っていたのは、本来先発投手の山本由伸だった。ポストシーズンでチーム最多3セーブを挙げた佐々木朗希も本来は先発。ブルペンの不振が色濃く垣間見えた。その一翼を担ってしまったタナー・スコット投手は、「MLBで最もトレード不可能な契約トップ10」の一人に選ばれている。

米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」のジョエル・ロイター記者が8日（日本時間9日）に寄稿。「MLBで最もトレードが不可能な10の契約を取り上げる。残りの支払額、成績の悪化、怪我の懸念といった要素が、選出の大きな決め手となった」として10人を選んだ。8位に選出されたのが、残り契約3年5600万ドル（約86億2800万円）のスコットだ。

一方でロイター記者は「このリストに挙げられた選手の中では、タナー・スコットは2026年に復調する可能性が最も高い候補かもしれない。過去のエリート級のパフォーマンスと、まだ31歳という事実を考慮すればなおさらだ」と期待を寄せる。それでもなぜ選んだのか。やはりネックは金額だ。

スコットはマーリンズ時代の2023年に頭角を現し、74登板で12セーブ＆防御率2.31をマークした。昨季はパドレスとの2球団で計72試合に投げ、9勝22セーブ＆防御率1.75の堂々たる成績。満を持してドジャースに移籍した。しかし、被弾数が3→11本と急増。セーブ失敗はメジャー最多11回を数え、防御率も4.74と大不振に陥った。

ロイター記者は「リリーフ投手の復活に5600万ドルの賭けができるチームは少ない」と、救援投手では屈指の高年俸がトレードの足枷になるとし、「2026年には、刷新されたドジャースのブルペンの一員として、終盤のイニングに再び登板する姿を見ることになるだろう」と見た。（Full-Count編集部）