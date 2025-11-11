MLBポストシーズン開催期間で分析

関大は11日、宮本勝浩名誉教授が試算した2025年ポストシーズン後のドジャース日本人3選手（大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手）の経済効果は、約1328億6966万円になると発表。宮本教授は「驚嘆に値するものである」とコメントした。

今回の分析は、ポストシーズンが開催された期間によるもので、わずか1か月で大谷、山本、佐々木の3人が約1328億6966万円の経済効果を生み出したことになる。分析結果には、リーグ優勝を果たした阪神が1シーズンで生み出した経済効果が約1084億4513万円と記されており、今回の数字がいかに凄いかが見てとれる。

宮本教授も「阪神タイガースが1シーズンかかって優勝した全国で約1084億4513万円、関西地域では約976億62万円をはるかに超える金額である。阪神が1シーズンかかって約40人の選手で生みだした金額に対して、ドジャースの金額は日本人3選手がたった1か月で創り出した経済効果であることは驚嘆に値するものである」と、大谷ら3選手がつくり出した経済効果を称えた。

分析結果には、大谷がMVP、山本がサイ・ヤング賞を獲得すれば、経済効果の金額はさらに上振れすると考えられると記されており、オフシーズンのさらなる増加も見込まれる。ドジャースのワールドシリーズ連覇で幕を閉じた今季のポストシーズン。大谷、山本、佐々木の活躍は日本の経済にも大きな影響を与えたようだ。（Full-Count編集部）