女優の小松彩夏が９日、オフィシャルブログを更新し、０歳の息子と一緒にスタジアムを訪れ、地元チーム・ベガルタ仙台の試合を観戦したことを報告した。



小松は2023年７月に交際していた一般男性と結婚。それを機に拠点を仙台に移し、今年１月28日に第１子となる男児を出産している。



そんな小松はこの日、「サッカー観戦」と題してブログを更新。「少し前にユアスタにて息子もスタジアムデビューしました」と綴り、青のストライプが入った鮮やかなイエローのベガルタ仙台ユニフォームを着た自身と、ベガルタ仙台のタオルを首にかけた息子を優しく抱きかかえながらスタンド席で応援している母子ショットを公開。そして、「今日の試合も見事な勝利 昇格まで全力で応援します」と地元チームへの熱い思いをにじませブログを締めくくった。



この投稿にファンからは「可愛い」、「ギャップのセンス…最高！」、「色・素材が顔に合ってます」、「宮城はベガルタ仙台や楽天とスポーツ観戦楽しめるね」、「可愛い彩夏姫」といった声が寄せられている。

