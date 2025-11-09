中6日、完投なしから一転

伝説となった登板には、同僚のベテランも驚く背景があった。ワールドシリーズMVPに輝いたドジャースの山本由伸投手の活躍について、連覇を花道に現役を引退したクレイトン・カーショー投手がポッドキャスト番組で、レギュラーシーズンと対比しながら驚きと感謝の気持ちを語った。

山本は第2戦で完投勝利を挙げると、第6戦でも6回1失点で勝利投手となり、追い詰められていたチームを救った。96球を投げたため第7戦での連投は予想されていなかったが、同点の9回途中から登板して11回まで34球を投げ、3勝目を挙げてワールドシリーズ制覇の立役者となった。

米ポッドキャスト「ダン・パトリック・ショー」に出演したカーショーは、山本の力投についてコメント。「彼（山本）が見せた活躍は、信じられないよね。（優勝した）翌日に彼がどういう感覚だったかはわからないけど、彼があんな活躍をしてしまうんだから、すごいよね」と賛辞を惜しまなかった。

短期決戦では異例の連投となっていたが、レギュラーシーズンの山本は基本的には中6日の先発ローテで完投もゼロと、無理をさせない起用方法だった。カーショーは「彼は日本でのスケジュールで登板していたんだ。日本から（昨年）やって来て、ロバーツは今年でさえも彼のことをすごく守っていた。基本的にいつも、中6日で投げたりだとか」と述べ、短期決戦との違いを挙げた。

だからこそ、ワールドシリーズ第7戦の登板は驚いた様子。「その彼が休みなしで登板するというね。僕はヤマに感謝しているよ。もう一度優勝することができたんだ。ありがとう、ヤマ。アメージングだったよ」と絶賛。メジャー通算223勝、チーム一筋18年の現役生活を終えるレジェンドは、チームを担うエースの力投に感謝の言葉を続けた。（Full-Count編集部）