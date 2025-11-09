最適なリリースポイントを習得できる“柔らかボールトレーニング”

ボールに力を伝えるには、リリースの位置が重要になる。子どもたちが陥りやすい「球が抜ける」原因の一つは、これが適切でないことにある。日本一も経験した中学硬式の強豪「関メディベースボール学院」でトレーナーを務める藤田真悟さんは「肩甲骨よりも斜め前が一番力が入る位置になります」と説明する。体を前に出すだけでは力は伝わらず、真横のリリースでも力が入りにくいという。

藤田さんが紹介するのは、リリースポイントの感覚を養う「ボールトレーニング」。柔らかなボールがあれば、自宅で簡単に取り組める。壁にボールを置き、肩よりやや前の位置で利き腕でボールを押す。この単純な動作の繰り返しで、ボールに力を伝える感覚を身につけていく。

このトレーニングは適正なリリースポイント習得が目的。投球動作において「自分の前、やや前ぐらいでしっかりと押す」ことで、ボールに効率よく力を伝えられる。下半身が加速しても、リリースポイントがずれていれば力は伝わりにくい。「主役」である肩の力を最大限に活かす練習になる。

藤田さんは「ここでしっかりとリリースの感覚、力強さが出てくる感覚を身につけたい」と力を込める。体の後方では力が入りにくく、無理に投げようとすれば肩を痛める原因にもなる。常に前でボールを押す感覚を養うことが重要だ。

実施する際には「体を固定して腕を前に出す」感覚を意識することが大切だ。上体が前に出るほど、ボールを押す力は逆に弱まる。トレーニングは1セット20回を目安に行い、強い負荷は必要ない。このトレーニングを繰り返すことで、ボールに力を伝える正しいリリースポイントが身につくだろう。（First-Pitch編集部）