¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ï¡¢¤Þ¤Àº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Í¤ó¡×¡Ä¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×½ªÎ»¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¢¡Ö¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷¡×·ÑÂ³¤Ë°ÕÍß¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ï»ä¤ÎÆüµÄ¢¡×
¡¡²Î¼ê¡¦ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬£¸Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë£±£°£°£°²ó¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸áÁ°£±£±»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ïº£·î£²Æü¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë£Ô£Â£Ó·Ï¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍË¡¦Á°£±£±»þ£´£µÊ¬¡Ë¤¬ÍèÇ¯£³·î¤ÇÊüÁ÷½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¤¬£³·î¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤º¤Ã¤È¥é¥¸¥ª¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ï¥Û¥ó¥Þ¡¢»ä¤ÎÆüµÄ¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Î½ªÎ»¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ç¤â¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Ç¡×¤È¤·¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¤º¤Ã¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤Ð¡¢£±Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é£´£°¼þÇ¯¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤Æ¡¢¥®¥Í¥¹¤Ë¤âºÜ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö²¿¤È¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯°¦¾ð¤Î¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¤·¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¤·£²Æü¤Î¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Ç¼«¿È¤¬¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î°ì²ó°ì²ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤À¤±¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ï¡¢¤Þ¤Àº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Í¤ó¤±¤É¡¢²¿¤«ÏÃ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î³À²ÖÀµ¥¢¥Ê¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£³À²Ö¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡Ö¤½¤ì¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡Ö·¯¡¢»ä¤ÎÇØÃæ¤¿¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Á¤ã¤¦¤ä¤í¤Ê¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£