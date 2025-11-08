妊娠中、お腹の赤ちゃんを育てるのはお母さんの役割ではありますが、旦那さんも自分にできることを考えてしっかりサポートする必要がありますよね。それなのに、自分のことしか考えていなかったり女遊びをしたりする、最低な旦那さんもいるようで……？

今回は、妻の妊娠中にキャバクラ通いをし続けた夫が産後に離婚を告げられた話をご紹介いたします。

妊娠中なのにキャバクラに行く夫

「妊娠中だというのに、キャバクラ通いをやめなかった夫。私がつわりで体調が悪いときでも『俺だってリフレッシュくらいさせろよ』『キャバクラくらいでうるさいな』と言うだけで、気づかってくれたことすらありません。臨月に入ったらさすがに行かなくなるだろうと思っていたけど、予定日が近づいても深夜までキャバクラに行っていて、夫への愛情は冷めていきました。

出産は無事に終えましたが、夫が父親ヅラするのを見てものすごくイライラしたんです。だって私が妊娠中のときはキャバクラ通いをして、自分の欲求を満たすことしか考えていなかった人が、なんの痛みもつらさも知らないくせに、赤ちゃんを抱っこするのっておかしくないですか？ それにこんな人が父親なんて、子どもがかわいそうだと思ってしまったんです。そのため出産して3か月しかたっていなかったけど、夫に離婚届を渡しました。夫は『子どもが産まれたばっかじゃん！』『キャバクラ行っただけで大げさだろ』『それで離婚とか冗談だよな!?』とわめいていたけど、やっぱりこの人はなにも理解してないんだろうな、と思って子どもを連れて実家に帰りました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 奥さんの妊娠中に、キャバクラ通いをするなんて無神経すぎますよね。それで父親を名乗られても、いいとこ取りにしか思えません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。