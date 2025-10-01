道ならぬ恋だけに、既婚男性との不倫は激しく燃えあがってしまうもの。しかし一方で、深追いすればするほど罪悪感や後悔の念が重くのしかかってくるのもまた事実です。では、どの時点で引き返すのが適切だったのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『あそこでやめておけばよかった』と感じる不倫の退却地点」をご紹介します。【１】奥さんとの間に子どもが生まれた時点「奥さんも気の毒