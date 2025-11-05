ワールドシリーズ3勝でMVPに輝いた山本由伸

ドジャースは3日（日本時間4日）、地元ロサンゼルスのダウンタウンでワールドシリーズ2連覇を記念したパレードを行った。本拠地ドジャースタジアムで行われた式典で、大谷翔平投手による山本由伸投手の右腕の扱いがファンから話題を集めている。

式典で大谷は英語でスピーチ。「あなたたちは世界でも最高のファンです」と述べた後に「来年もう一つのリングを手にする準備はできている。レッツゴー！」と締め、会場を盛り上げていた。山本も英語で「知ってる？ 負けるという選択肢はない！」と名言を再現した。

一方、ファンの間で注目を集めたのは、山本のワールドシリーズMVPが紹介された場面。両手を上げて手を振って完成に答える山本の右腕を、大谷が少し雑につかんで大きく左右に振っていた。

ワールドシリーズ3勝を挙げた黄金の右腕を大きく振る大谷に“イジリ”にファンも反応。「かわいすぎるコンビ」「もっとちゃんと手振れよーをしてくる畜谷さん」「楽しそう!! 素晴らしき仲間！」「自分の事のように喜んでる！」「無邪気な大谷選手！ 笑 山本選手腕大丈夫ですかー！？ 笑笑」「この2人の絡み、ファンにはたまらない瞬間だね」「大谷さん由伸の大事な右腕を」「ちょっと！ 右腕だから！ 黄金の右腕なんだからもっと大事に扱ってちょうだい！」「由伸くんの大事な右腕（疲労困憊）が大谷さんの怪力でもがれそう！ 笑」「エースの腕を雑に扱うんじゃないw」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）