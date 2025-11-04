CBR1100XXスーパーブラックバード。縦二眼をスラント化でフラッシュサーフェイスしたデザインの放つ威圧感！勝者ホンダを30年牽引したエンジニアたちが集大成した究極のフラッグシップだった。【このバイクに注目】（このバイクに注目）