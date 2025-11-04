ワールドシリーズ2連覇を記念したパレードとセレモニーに参加

ドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ2連覇を記念したパレードとセレモニーを行った。シリーズMVPに輝いた山本由伸投手は英語スピーチを披露。「由伸の英語上達してて泣いちゃう」「昨年より英語上達してる」と注目された。

マイクを握った山本は「Buenas tardes!（こんにちは）」とスペイン語で挨拶すると、「You know what？ Losing isn’t an option!（知ってる？ 負けるという選択肢はない！）」と声を張り上げた。

さらに「Thank you; my teammate, my coaches, our amazing staff and all the fans! We did it together!（チームメート、コーチ、素晴らしいスタッフと全てのファンに感謝します。みんなで成し遂げたぜ！）」「I love Dodgers, I love LA」と英語で感謝。最後に日本語で「ありがとう」と伝えた。

これを聞いたファンは「普通に英語が上達しすぎている山本由伸さんは何？」「昨年の恥ずかしがってた姿とは全然違う！」「英語の上達早そう。発音もいいし」「昨年は一言二言くらいだったけど、めっちゃ上達してる」「契約決まった時のあのカタコト感がなくなってる」と拍手を送った。（Full-Count編集部）