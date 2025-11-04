ドジャースは2年連続でのWS制覇を果たした

ドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスのダウンタウンでワールドシリーズ2連覇を記念したパレードを行った。大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手の“日本人トリオ”も笑顔で姿を見せた。ファンからは「レッツゴードジャース！」などの大歓声で迎えられた。

スタート地点のロサンゼルス市庁舎の付近には早朝からファンが集まっていた。昨季に続き、ワールドシリーズを制覇し、記念パレードは2年連続で行われた。2020年の優勝時は新型コロナウイルスの影響でパレードは中止に。昨年は1988年以来36年ぶりの開催だった。

大谷はワールドシリーズ制覇のTシャツを着用して登場。青いジャケットの真美子夫人と共に参加し、バス上から笑顔を見せていた。

大谷、山本らが奮闘したドジャースはレギュラーシーズンを93勝69敗で、ナ・リーグ西地区を首位で終えた。そのままプレーオフではワイルドカードでレッズを倒し、地区シリーズでフィリーズを撃破した。リーグ優勝決定シリーズではブルワーズに4連勝。ブルージェイズとのワールドシリーズは3勝3敗で迎えた第7戦を制し、見事に今世紀初のワールドシリーズ連覇を達成していた。

山本はワールドシリーズで3試合に登板。先発した第2戦は9回完投勝利、第6戦は6回1失点、“中0日”で救援登板した第7戦は2回2/3を無失点に抑え、シリーズ3勝をマーク。9度目の世界一に導き、MVPを獲得した。（Full-Count編集部）