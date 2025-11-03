パヘスは9回途中からセンター守備へ

ドジャースの連覇を救ったビッグプレーは、当事者だけしか分からない思考と感情があった。第7戦の9回2死満塁、山本由伸投手は左翼後方に大飛球を飛ばされた。抜ければサヨナラ。救ったのはアンディ・パヘス外野手だった。エンリケ・ヘルナンデス内野手と衝突しながらも、もぎとった1球。果たして何があったのか。

ドジャースは9回1死からミゲル・ロハス内野手の一発で同点とすると、その裏にトミー・エドマン内野手に変えてパヘスを中堅に送った。2死満塁の場面で、クレメントが放った打球は左中間へ。左翼のE・ヘルナンデスと中堅パヘスが打球を追い、ぶつかりながらもパヘスがキャッチして延長戦に突入した。

中南米メディア「El Extrabase」はパヘスへの取材映像を公開した。キケと連携はとれていたか、問われると「打球が飛んできたとき、僕はキケの方を見たんでけど、背走をしていた。（ヘルナンデスは）キャッチできないと思ったから、（アウトに出来る）唯一の可能性は僕が死ぬ気で走って、キャッチするしかないと思ったんだ」とパヘスは当時を振り返った。

「衝突する（可能性もあったけど）。まぁ（実際に）衝突したんだけど、キャッチできた。キャッチした時、ピンチを脱することが出来たと思ったよ。難しいプレーだった」と安堵の表情を見せた。

パヘスとキケの“ぶつかり”がなければ、ドジャースの連覇もなかったはず。怪我を辞さない勇気あるプレーしが勝因だった。（Full-Count編集部）