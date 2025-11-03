6速MTあり！ 国産「ちいさな高級車」がスゴい！ “匠”が手がけた「レザー」内装×全長4.1m級で「ほどよいサイズ」！ レトロな「キラキラ」顔もカッコいい「“新”ビュートストーリー“ロイヤル”ED」に販売店の反響は!?

期間限定の特別仕様車に販売店の反響は!?

ミツオカは、2025年7月4日から「Viewt story（ビュートストーリー）」特別仕様車「Royal Edition（ロイヤルエディション）」の受付を開始しました。受付は、同年12月21日までとされています。

販売店にはどのような反響が集まっているのでしょうか。

ミツオカの小さな高級車「ビュート ストーリー」特別仕様車に販売店の反響は!?

ビュートストーリーはミツオカが手がけるコンパクトモデルです。

ビュートは、初代が発売された1993年以来、英国調のレトロなデザインと手ごろなサイズ感で注目を集めてきました。

現行モデルは、2023年9月に発表された4代目。それまでの歴代ビュートはベース車に日産のコンパクトハッチバック車「マーチ」を使用していましたが、今モデルからトヨタ「ヤリス」に変更され、車名もビュートストーリーに変更されています。

歴代同様に職人の匠の技により少量生産で手造りされ、丸型ヘッドライトやハート形のグリルなどのレトロなスタイルを継承しながらも、先進運転支援機能などを充実させるなど大幅なアップデートを図りました。

また30年・3世代にわたって造り続けられたビュートが後部にトランクを備えた4ドアセダン型だったのに対し、ビュートストーリーはベース車同様の5ドアハッチバック型となったのも大きな特徴です。

ボディサイズは、全長4090mm×全幅1695mm×全高1495-1510mmと、街乗りでも扱いやすいコンパクトさを維持しました。

パワーユニットは、1リッターと1.5リッターの直列3気筒ガソリンエンジン車、1.5リッターハイブリッド車の3タイプを設定。ガソリン車はCVTのほか、1.5リッターモデルでは6速MTの選択も可能となっています。

また1.5リッターガソリン車と同ハイブリッド車では4WD（ハイブリッドはE-Four）も設定されるなど、幅広い選択肢が用意されました。

今回追加されたビュートストーリー ロイヤルエディションは、専用のエクステリアカラーとインテリアが採用しました。

外装色は「ロイヤルグリーン」「ロイヤルレッド」「ロイヤルホワイト」の3色を設定。

内装は「ロイヤルブラウン」を基調とした専用レザーシート（合皮）が採用されており、パイピングなどにグレーがあしらわれた仕様とされています。

運転席と助手席のシートの背面部にはビュートストーリーのロゴ刺繍が施され、座面には「ウルトラスエード」製のユニオンジャックタグが縫い込まれるなど、細部にまでこだわりが詰め込まれた仕様となっています。

特別仕様車も各パワーユニット・駆動方式が選択可能で、価格（消費税込み）は385万円からです。

女性を中心とした幅広い年齢層から注目

では、ビュートストーリー特別仕様車のロイヤルエディションについて、販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。

ハッチバックとなり使い勝手も向上した「ビュートストーリー」

ミツオカ販売店の担当者は、次のように話します。

「弊社はCMなどをやっていないため、発表した途端に多くの反響が集まるわけではないのですが、街でビュートを見かけて気になり、店頭に足を運んでくださるという方も少なくありません。

特にロイヤルエディションはかわいらしいレトロなデザインのため、特に女性のお客様に多くの関心を持たれています。

また、ご購入を検討されるお客様の年齢層は幅広いですが、ラグジュアリーな仕様で少し高価ということもあってか、自身で会社などを経営されているようなお客様が多くいらっしゃる印象です。

現在のところ予約は2025年12月21日まで受け付けており、台数にはまだ余裕があります」

※ ※ ※

少量生産の手造りモデルという性格上、爆発的なヒットとはなりませんが、ビュートストーリー特別仕様車の独自の世界観やデザインに惹かれて店舗を訪れる層は着実に増えていることがわかります。

期間限定の特別仕様車 ロイヤルエディションが気になっている人は、早めに販売店に訪れたほうがよさそうです。