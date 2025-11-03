ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¡È²ÈÂ²¡É¡Ö²Ä°¦¤µÁ´³«¡ª¡×¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿1Ëç¤¬È¿¶Á¡ÖÍè¤Æ¤¿¤ó¤À¡ª¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÂçÃ«
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿1Ëç¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤â¥È¥í¥ó¥È¤ËÍè¤Æ¤¿¤ó¤À¤Í¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤µÁ´³«¡×¤Ê¤É¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆ±2Æü¡Ë¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÄºÅÀ¡£Âè7Àï¤Ç¤ÏÆóÅáÎ®¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥í¥ó¥È¤Ë¤ÏºÊ¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤âÂÓÆ±¡£¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎÂ¸ºß¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¤âÂçÃ«¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤âÂç´î¤Ó¤Ç¤¹¤Í¡¼¡ª¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥óÌ²¤½¤¦¤Í¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥óÍè¤Æ¤¿¤ó¤À¡ª¡×¡ÖæÆÊ¿¤µ¤ó¤ÎÌþ¤·¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë