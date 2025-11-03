¡Ú2¼¡²ñ¤ÎÅ¹Áª¤Ó¤Î¶Ë°Õ¢¡Û2¼¡²ñ¤Ï¡ÖÂç¿Í¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡õ¼ò¾ì¡×¤Ç¿´¤ò¤Ä¤«¤à¡ªÃ£¿Í¤¿¤Á¤ÎÀÚ¤ê»¥¤ÎÅ¹5Áª
Àè¤Î£±¼¡²ñ¤ÇÁê¼ê¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë²ò»¶¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª
¤â¤Ã¤ÈÇ®¤¯¤Æ¤â¤Ã¤È¿¼¤¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î£²¼¡²ñ¤ÎÅ¹¤Ø¤È¤ªÏ¢¤ì¤¹¤ë¤Î¤¬Áê¼ê¤Ø¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤Ë¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤¸ÄÀ¡É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢µ®Êý¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤è¤ê°ìÁØÅÁ¤ï¤ëÉð´ï¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¡£
¥Ç¥¤ëÂç¿Í¤Ï¡ÈÀïÎ¬Åª¤ÊÅ¹Áª¤Ó¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª²ñ¿©¾å¼ê¤Ê¤¢¤Î¿Í¤Î¡ÖºÇ¶¯¤Î£²¼¡²ñ¡×¥á¥½¥Ã¥É Vol.2¤Ï¡¢¡ö¡ö¡ö¡ö¡öÅ¹5Áª¡£
¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡£²ñ¿©¤Ï½µ¤Ë£³¡Á£´²ó¤Û¤É¡£Áê¼ê¤¬µ¢Âð¤·¤Æ¡Öº£Æü¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ÈÅì¥«¥ì¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡É¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤ªÅ¹Áª¤Ó¤Ï³°¤»¤Þ¤»¤ó¡×
£±¡¥ÀìÍÑ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÇÃ©¤êÃå¤¯VIP¶õ´Ö
¡ØTHE GOLF TOKYO¡Ù¡÷À¾ËãÉÛ
¥¯¥é¥Ö¤ä¥°¥í¡¼¥Ö¤Ê¤É¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë²Ä¡£¼¼ÎÁ£±»þ´Ö¡ï15,400¡Á
¡ÖÀ¾ËãÉÛ¤é¤·¤¤Âç¿Í¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡¢¡ØÌëÃæ¤Ë¥´¥ë¥Õ¡Ù¤Ç¹Á¶è¤ÎÌë¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡×
²ñ¿©¤ÇºÇ¤âÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤¤¤«¤ËÁê¼ê¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤«¡×¤ÈÂ¨Åú¤¹¤ë»°±º¤µ¤ó¡£
£²¼¡²ñÍÑ¥¹¥È¥Ã¥¯¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥¤¥óÄÌ¤Ë¤ÏÏ»ËÜÌÚ¡ØVinoda¡Ù¡¢ÆüËÜ¼ò¹¥¤¤Ê¤éÀ¾ËãÉÛ¡Øtwelv.¡Ù¡¢ºâÀ¯³¦¤ÎÂçÊª¤È¤ÏÀÖºä¡Ø±¬º¸ÌÚ¡Ù¤È¡¢¹Á¶è¤Ç°ì¸«¤ªÃÇ¤ê¤Î¾Ò²ðÀ©¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê»°±º¤µ¤ó¤¬¿äÁ¦¤¹¤ë¡ÖVIP»ÅÍÍ¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹Á¶è¤é¤·¤¤Í·¤Ó¾ì¡×¤¬¤³¤Î¥Ð¡¼¡£
´õ¾¯¤Ê¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡É¤Ê¤É¡¢¥»¥ì¥Ö°¦°û¤Î¡Ö¥¢¥ë¥Þ¥ó¡¦¥É¡¦¥Ö¥ê¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡×¤¬³Æ¼ï¤½¤í¤¦¡£¡ï179,000¡Á
ÀìÍÑ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç²¼¤ê¤¿Àè¤ËÀø¤à´°Á´Í½ÌóÀ©¤Î¸Ä¼¼¤Ç¡Ö´é¤ò¤µ¤µ¤Ê¤¤Àß·×¤âÎÉ¤¤¡×¡£
¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò°û¤á¤ë¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤ËÉÙ¤ó¤À°ì¸®¤Ç¡¢¥À¡¼¥Ä¤â¤¢¤ë¤«¤é¡Ö²ñÏÃ¤Ë¤âº¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
·ÏÎó¤Î¡Ø¤ä¤¤Ë¤¯¶å À¾ËãÉÛËÜÅ¹¡Ù¤Ê¤É¤«¤éÎÁÍý¤ò¼è¤ê´ó¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡ÖÂç¿Í¿ô¤Ç¤â¾®¿Í¿ô¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¡×¤È½ÅÊõ¤¹¤ë¡£
¥À¡¼¥Ä¤â´°È÷
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§THE GOLF TOKYO
½»½ê¡§¹Á¶èÀ¾ËãÉÛ£±-10-15 frameÀ¾ËãÉÛ B£±F
TEL¡§03-6432-9565
±Ä¶È»þ´Ö¡§17:00¡ÁLO27:00
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
ÀÊ¿ô¡§¸Ä¼¼£±¡ÊºÇÂç10ÀÊ¡Ë
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¥°¥ë¥á¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡£ÁíÌ³¾Ê¤ÎÃÏ°èÎÏÁÏÂ¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£
Ç¯È¾Ê¬¤Î180Æü¤Ï²ñ¿©¤Ç¡ÖÁ´°÷¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦»ÍÊýÈ¬Êý¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ë¤³¤È¡£¤¤¤¤Ê¤ê»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¸ì¤ë¡£
£²¡¥28ºÐ°Ê¾å¤Î¤ßÆþÅ¹¤¬µö¤µ¤ì¤ëÂç¿Í¤Î¼ò¾ì
¡ØÀÖºä ¹Á¤«¤Ã¤Ý¤ì¡Ù¡÷ÀÖºä
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÀÜÂÔ¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤â¿Íµ¤
¡Ö£±¼¡²ñ¤È¤ÏÌò³ä¤Î°ã¤¦£²¼¡²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤³¤È¤ó¸ì¤êµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¡×
¡Ö²ñ¿©¤Î£²¼¡²ñ¤Ë²áÅÙ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¶¶ËÜ¤µ¤ó¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ï¡È¿©¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢£±¼¡²ñ¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÅ¹¤Ë¤ªÏ¢¤ì¤·¤Æ¿©¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£µÕ¤Ë£²¼¡²ñ¤Ç¤ÏÊ¢¤ò³ä¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤ÎÏÃ¤âÍí¤á¤¿¤ê¤ÈÌò³ä¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¾ì¤ËÁê±þ¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¡ØÀÖºä ¹Á¤«¤Ã¤Ý¤ì¡Ù¤À¡£
¡Ö¤ª»É¿ÈÀ¹¤ê¡×¡Ê°ì¿ÍÁ°¡ï2,400¡Ë¤ÏÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÌó£¸¼ï¤Î¤ë
¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤ÈÎÁÍý¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¡£¸Ä¼¼¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤¤ÎÁÍý¤Ç¤â¿©ºà¤¬¤¢¤ì¤Ðºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
³Æ¼«¤Î¤ªÊ¢¤Î¶õ¤¶ñ¹ç¤Ç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼«Í³¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢´î¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê½ÀÆð¤µ¤¬µ¤¤ò´Ë¤á²ñÏÃ¤âÃÆ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ÖÀÖ¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¶Ì»Ò¤È¤¸¡×¡ï1,500
28ºÐÌ¤Ëþ¤ÏÆþÅ¹¶Ø»ß¤Ç¡ÈÅ¹¤Î¼£°Â¡É¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¡£365Æü³°¿©¤Î¥°¥ë¥á²¦¼Ô¡¢ÌÜÍø¤¤ËÈ´¤«¤ê¤Ê¤·¡£
¡Ö¤¦¤Ë¾Æ¤¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¡Ê¡ï2,000¡Ë¤Ï»ê¶Ë¤Î¡º
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§ÀÖºä ¹Á¤«¤Ã¤Ý¤ì
½»½ê¡§¹Á¶èÀÖºä£µ-£µ-18 ¥ª¡¼¥¹¥Ô¥¹ÀÖºä £²F
TEL¡§03-6277-6090
±Ä¶È»þ´Ö¡§17:30¡ÁLO24:30
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
ÀÊ¿ô¡§¥«¥¦¥ó¥¿¡¼12ÀÊ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë18ÀÊ¡¢¸Ä¼¼£´¡Ê£²¡Á£¸ÀÊ¡Ë
1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÅìµþ»°ÅÄ¶æ³ÚÉôÂåÉ½Íý»ö¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¡¢³°»ñ¶âÍ»¤Ç³èÌö¡£
¶äºÂ¤Î¼êÅÚ»º¤Ê¤é¡Ö¸á¸å¤Ë¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ê¡Ø¶õÌé¡Ù¤ÎºÇÃæ¡£¸½ºß¤Î£µÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤â¡È·ÄØæ¡ÉÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¹¡×¤ÈºÙÉô¤Þ¤ÇÈ´¤«¤ê¤Ê¤·¡£
£³¡¥·ÄØæÂç¤ÎOBOG500¿Í¤¬½¸¤¦²ñ°÷À©¥é¥¦¥ó¥¸
¡ØÅìµþ»°ÅÄ¶æ³ÚÉô¡Ù¡÷¶äºÂ
¿À¡¹¤·¤¤¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤¬°µ´¬
¡Ö·ÄØæ¤Ë±ï¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢½Ä²£¼Ð¤á¤Î·ëÂ«¤ò¹â¤á¤ë¡×
¡Ö²ñ¿©¤Ç¤Ï18»þ¤¯¤é¤¤¤«¤é¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢Áá¤¤»þ´Ö¤«¤é¤¸¤ã¤¢£²¼¡²ñ¤Ø¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦·§Ã«¤µ¤ó¤¬¿ä¤¹¤Î¤Ï¡ØÅìµþ»°ÅÄ¶æ³ÚÉô¡Ù¡£
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø½Ð¿È¤Î²ñ°÷¤È¤½¤ÎÆ±È¼¼Ô¤À¤±¤ËÌç¸Í¤ò³«¤¯¡¢³Ê¼°¤¢¤ë²ñ°÷¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¶äºÂ¤Î·öÁû¤«¤é°ìÊâÎ¥¤ìÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¼ñ¤¬¤¢¤ë¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë´Ö³Ö¤¬¹¤¯¡Ö»Å»ö¤ä¶µ°é¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÏÃÂê¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÏÃ¤»¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¡£
¶æ³ÚÉô¥Ü¥È¥ë¡¦Âç¹Ã²ì¡ï1,250¡¢À¸¥Ó¡¼¥ë¡ï750
¡Ö²ñ°÷À©¤Î¤ªÅ¹¤Ç°ìÈÌ³«Êü¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¶È¤ÎÊý¤¬½¸¤¦¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤Î½Ð¹ç¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡×
Ì¾Êª¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¡×¡ï1,500
Ã±¤Ê¤ë£²¼¡²ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Âç¿Í¤Î¼Ò¸ò¾ì¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÍÌ®¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¤Î¤À¡£
¶äºÂÃæ±ûÄÌ¤ê¤ÎÌë·Ê¤¬¹¤¬¤ë
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§Åìµþ»°ÅÄ¶æ³ÚÉô
½»½ê¡§Ãæ±û¶è¶äºÂ£·-£¹-15 GINZA gCUBE 12F
TEL¡§03-6263-9223
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:30¡ÁLO21:00¡ÊÅÚÍË¤ÏÂß¤·ÀÚ¤êÍøÍÑ¤Î¤ß¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÆüÍË¡¢½ËÆü
ÀÊ¿ô¡§¥«¥¦¥ó¥¿¡¼£¸ÀÊ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë60ÀÊ¡¢¸Ä¼¼£²¡Ê£¸¡Á30ÀÊ¡Ë
¢¨Åì¥«¥ìÆÉ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ë11·î30Æü¤Þ¤ÇÆþÅ¹¤¬²ÄÇ½¤Ë¡ª¡ÖÅì¥«¥ì¤ò¸«¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ÆÍ×Í½Ìó¡ª
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢·î´©»ï¡¦WEB¡¦SNS¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ä°û¿©Å¹´Ø·¸¼Ô¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÈÏ¢Æü²ñ¿©¤ò¤³¤Ê¤¹¡£
¡Ö25Ç¯´ÖÊÔ½¸¼Ô°ì¶Ú¤Ê¤Î¤ÇÀÜÂÔÅª¤Ê¥Î¥ê¤è¤ê¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿³Ú¤·¤¤²ñ¿©¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×
£´¡¥¿è¤Ê¡ÈÏÂ¥â¥Î¡É¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤È¥«¥é¥ª¥±¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë
¡Ø¶ä²Ï·ÏMusic Bar SPACY¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥·¡¼¡Ë!¡Ù¡÷À¾ËãÉÛ
ÀÄ¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Í¥ª¥ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÅ¹Æâ¡£¥Á¥ã¡¼¥¸¡ï1,000¡Á¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡ï600¡Á
¡ÖÀ¾ËãÉÛ¤Îßê¤á¤¤ò¸«ÅÏ¤¹Ìë¤¬¡¢Åì¥«¥ì¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×
¡Ö¹Á¶è¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤¿Åì¥«¥ì¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡¦Æü»ç´î¤é¤·¤¯¡¢£²¼¡²ñ¤Ç¤è¤¯»È¤¦Å¹¤ÏÀ¾ËãÉÛ¤ËÀø¤à¥Ð¡¼¡£
¼óÅÔ¹â¤ÈÀ¾ËãÉÛ¤ÎÌë·Ê¤òË¾¤à¥Æ¥é¥¹
¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡ØÀÖ¤Î¤ì¤ó¡Ù¤¬Æþ¤ë¥Ó¥ë¤Î¾å³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Æ¥é¥¹¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤Ï¹Á¶èÅª¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î±ö¸«¤µ¤ó¤¬¡¢»ä¤¬¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ËÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¥®¥ã¥ë»¨»ï¡ØCawaii!¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤É¡¢±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Å¹¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÈÏÂ¥â¥Î¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤¬Ãæ¿´
Î®¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Å¹Ä¹¤ÎNOKI¤µ¤ó¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿²û¤«¤·¤Î¥ì¥³¡¼¥É¡£»³²¼Ã£Ïº¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Ê¤É¤¬¡¢Ì¯¤ËÀ¾ËãÉÛ¤ÎÌë¤Ë¹ç¤¦¡£
¥«¥é¥ª¥±¤â´°È÷
¡Ö£±¸®ÌÜ¤Ç¶áÎÙ¤Î¹â´¶ÅÙ¤ÊÅ¹¤Ç²ñ¿©¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢£²¸®ÌÜ¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤Ï¤¸¤±¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ò¡£¤³¤³¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Î½½È¬ÈÖ¤ÏÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¡ØDESIRE -¾ðÇ®-¡Ù¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§¶ä²Ï·ÏMusic Bar SPACY!
½»½ê¡§¹Á¶èÀ¾ËãÉÛ£³-21-24 ARUGA18 £¹F
TEL¡§03-6455-5454
±Ä¶È»þ´Ö¡§21:00º¢¡Á27:00º¢¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä±Ä¶È¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¢¤ê¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÆüÍË
ÀÊ¿ô¡§¥«¥¦¥ó¥¿¡¼£·ÀÊ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë20ÀÊ
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ¥«¥ì¥ó¥À¡¼ÊÔ½¸Éô¥Ç¥¹¥¯¡£
²ñ¿©¤Îµ¡²ñ¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡Ö²ñ¿©¤ÎÅ¹¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¡£¥¨¥ê¥¢¡¢ÌÜÅª¡¢¿Í¿ô¡¢Í½»»¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡Ê¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡ËChat GPT¤è¤ê¤¤¤¤²óÅú¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÄê¤Î¿®Íê¤È¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£
£µ¡¥¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óµ¤Ê¬¤âÌ£¤ï¤¨¤ë
¡ØMusic¡õBar PLEASURE¡Ù¡÷½ÂÃ«
Å¹¤¬Æþ¤ë¥Ó¥ë¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ëºùµÖÄ®¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë
¡ÖÆü¤Î½Ð¤Þ¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê±£¤ì²È¤ò¼ê»¥¤Ë»ý¤Ä¤È°Â¿´¡×
¡Ö°û¤ó¤À¸å¤Ë²Î¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÀ¤¤Î¾ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Û¤É²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¤ªÅ¹¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊÔ½¸Éô¥Ç¥¹¥¯¤ÎÁ¥»³¡£
ÀèÇÚ¤È¤Î²ñ¿©¤ÇÆ±¹Ô¤·¤Æ¤«¤éË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ØMusic¡õBar PLEASURE¡Ù¡£
½ÂÃ«¤ÎºùµÖÄ®¤Ë¤¢¤ê¡¢±Ø¤«¤é¤Ï±ó¤¯¡¢Ë¬¤ì¤ëºÝ¤ÏÉ¬¤º¥¿¥¯¥·¡¼¡£·ÃÈæ¼÷¤ä¸ÞÈ¿ÅÄÊÕ¤ê¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶¸þ¤«¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
²Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¡Âè¤ËÅ¹¤¬°ìÂÎ²½¤·¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â
¡Ö¹¤¤Å¹Æâ¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾ÈÌÀ¤¬ÁÇÅ¨¡£Â¤ò¤¯¤¸¤¤¤¿Ìë¤Ë¡¢ÄË¤ß¤òËº¤ì¤Æ²Î¤¤¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¹üÀÞ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»×¤¤½Ð¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
³°¤Î´ÇÈÄ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¥ã¡¼¥¸¡ï1,000¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡ï800¡Á¤ÈÎÉ¿´Åª
Ä«£µ»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¡¢¤ª¼ò¤ÏÁ´Êý°Ì¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¤ä¥Þ¥é¥«¥¹¡¢¥²¡¼¥à¤Ë¥®¥¿¡¼¤È¥«¥é¥ª¥±¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¢¤ë¡£
²Î¹¥¤¤Ê¥²¥¹¥È¤òÏ¢¤ì½Ð¤»¤Ð¡¢¿¿ÌëÃæ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§Music¡õBar PLEASURE
½»½ê¡§½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®30-10 ÀÄÌî¥Ó¥ë B£±F
TEL¡§03-3770-7778
±Ä¶È»þ´Ö¡§20:00¡ÁLO28:00
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
ÀÊ¿ô¡§¥«¥¦¥ó¥¿¡¼£µÀÊ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë20ÀÊ
▶¤³¤Î¤Û¤«¡§²ñ¿©¤ËºÇÅ¬¤ÊÅ¹5Áª¡£1¿Í15,000±ß°ÊÆâ¤Ç¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤Áê¼ê¤âËþÂ¤¹¤ë¥»¥ó¥¹¤Î¤¢¤ëÅ¹