自身の一発よりも称えた大車輪の快投

【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）

勝利の立役者に対する称賛が止まらない。ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を制し、今世紀初のシリーズ連覇を達成。3勝目を挙げてシリーズMVPに輝いた山本由伸投手を、シャンパンファイトの途中で同僚の大砲が活躍を絶賛した。

前日の第6戦でも6回96球を投げていた山本は、同点の9回1死一、二塁でサヨナラ負けのピンチで登板し、無失点で切り抜けた。さらに10回と11回も投げ切り、勝利投手と胴上げ投手に。ワールドシリーズ3登板で3勝0敗、防御率1.02、15奪三振という圧倒的な成績を残した。

シャンパンファイトの途中、地元メディアから山本の活躍を問われたマックス・マンシー内野手は「アンビリバボー！ Wow!」と大興奮。連投で勝利を挙げた山本を「こんな活躍をする選手を今まで見たことがない。前日に登板したのに、まだ活躍できるなんて。ほんとにインクレディブル。あの男は闘犬だ。彼は私たちを救ってくれた」と例え、その勝利への執念を称えた。

自身は2点を追う8回にソロ本塁打を放ち、逆転勝ちへの足がかりとなった。「いいスイングができたし、点差を縮めることが出来た。まだ1点差で負けていたから、興奮しずぎていいかわからなかった。でも、点差を縮めることが出来たし、後続が（打ってくれると）とても自信があったよ」と振り返り、勝利の美酒を楽しんでいた。（Full-Count編集部）