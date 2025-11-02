山本は6回1失点の粘投…WS2勝目を挙げた

【MLB】ドジャース 3ー1 Bジェイズ（日本時間1日・トロント）

ドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦を3-1で制し、通算3勝3敗のタイに戻した。山本由伸投手が6回1失点の粘投を見せ、崖っぷちのチームを救った。試合後に生まれた“先輩・後輩”コンビの微笑ましい光景に感動の声が寄せられた。

ドジャースは第4・5戦に連敗し、負ければ終わりの第6戦に臨んだ。先発の山本は第2戦で9回1失点完投と圧倒的なピッチングを披露していたが、この日もエースの投球を見せた。3回に1点を失ったものの、再三のピンチを凌ぎ、6回96球を投げて5安打1失点、1四球6奪三振にまとめた。

山本の降板後、ベンチではナインが次々と快投を称える中、大谷翔平投手は“らしい”粋な対応を見せた。山本の肩をポンポンと叩き、労うように笑顔を浮かべた。素敵な振る舞いに「素敵です」「肩を叩いて労っていた大谷翔平さん」「こういう所が大好きなんだよね」「いいシーン」などとファンも感動を禁じ得なかった。

山本はWS2試合に投げ、15イニングで自責点2にまとめた。大谷もこの試合で二塁打を放ち、シリーズ全体では打率.318、3本塁打、OPS1.364の好成績を残している。第7戦での登板も期待される中、投打の活躍でチームを勝利に導けるだろうか。（Full-Count編集部）