ÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢¡È¤³¤À¤ï¤ê¤òºî¤é¤Ê¤¤¡É¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¡Ö½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡×
10·î30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡Ù¤Ë¡¢ÂìÂôâÃµ¬»Ò¤¬½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¢ö³¤³°»Å»ö¤Ë¤â»ý»²¤·¤¿ËüÇ½¥Ý¡¼¥Á¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¡×
ÈÖÁÈ¤Î»öÁ°¼èºàVTRÆâ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÂìÂô¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤ì¡¢¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È²óÅú¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¡È¤³¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤«¡È¤¢¤¢¤·¤Ê¤¤ã¡É¤È¤«»×¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡×¡Ö¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¾å¼ê¤¯¸þ¤«¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤«¤é¡×¡ÖÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¤µ¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤Þ¤ê·è¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¡»Å»ö¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢VTRÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÂìÂô¤ò10Ç¯´ÖÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤Î¡¢¡È1¤Ä1¤Ä¤Ï¤½¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î1¤Ä1¤Ä¤¬ÂçÎÌ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òËèÆü¥³¥Ä¥³¥Ä¤É¤ì¤âÄ¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¡É¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤«½Ð¤Æ¤¯¤ë·ë²Ì¤È¤«¤¬¤¹¤´¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¿§¡¹Ê¹¤«¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡È¤½¤³¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡É¤È¤«¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Í¡×¡Ö¡ÊÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡Ë¤½¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£