松本が最後を締める…小久保監督は9回宙を舞った

■ソフトバンク 3ー2 阪神（30日・甲子園）

ソフトバンクは30日、甲子園で行われた阪神との「SMBC日本シリーズ2025」第5戦に逆転勝ちし、5年ぶり12度目となる日本一に輝いた。7回まで2点を追う展開だったが、8回に柳田悠岐外野手の2ランで同点に追いついた。勢いは止まらず、延長11回には野村勇内野手が右翼席へのソロを放ち、勝ち越しに成功。敵地・甲子園で3連勝を飾り、一気に頂点へと駆け上がった。小久保裕紀監督は9回宙を舞った。

阪神は2回2死一、二塁で坂本誠志郎捕手が左前に適時打を運び、先制に成功。5回2死一、二塁では佐藤輝が代わりばなの2番手・ダーウィンゾン・ヘルナンデス投手から中前適時打を放ってリードを2点に広げた。大竹は持ち前の緩急を生かした投球で、4回まで1人の走者も出さないパーフェクトピッチングを披露。6回まで無失点と好投した。

日本一に王手をかけていたソフトバンクは、中4日で先発となった有原航平投手が5回途中2失点。2点ビハインドの7回には2死一、二塁の好機を作ったが、代打の近藤健介外野手が見逃し三振に倒れ、得点を奪うことができなかった。

2点ビハインドで迎えた8回、1死一塁で打席に立った柳田悠岐外野手がレギュラーシーズンで50試合連続無失点と抜群の安定感を誇った石井大智投手から起死回生の同点2ランを放ち、同点に追いついた。延長11回には野村が勝ち越し弾を放ち、勝ち越しに成功。そのままリードを守り抜いた。

日本シリーズでの阪神とソフトバンクの顔合わせは2014年以来、11年ぶりだった。両球団の顔合わせは今回で4度目となり、2014年、ダイエー時代の2003年、南海時代の1964年と過去3度の対戦はいずれも阪神を下していた。（Full-Count編集部）