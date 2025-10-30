渋野日向子（26＝サントリー）のマネジャーによるインスタグラムが30日までに更新され、「新スタイル」が話題を呼んだ。

アディダス社の製品に身を包んだ渋野について、マネジャーが「バイザーデビュー いつもと雰囲気違っていいね」と練習日の様子を紹介。「今週だけのスタイリングです 皆さんぜひ会場に見に来てください」と呼びかけた。

渋野は今週「樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント」（埼玉・武蔵丘ゴルフコース）に出場予定で、日本でプレーする。

この投稿には「かわいい」の声が続々。「サンバイザーもとても良く似合ってますね」「かわいい、似合ってる」「鮮やかカラーのgolf waer似合うし、私は結構好きです」「渋野日向子プロだと、思いませんでした 雰囲気が全然違いますね」と好評だった。

渋野は先週の「NOBUTA GROUPマスターズGCレディース」ではパットにも苦しみ47位。「頭を抱えちゃうくらいボロボロ」などと話すこともあった。

そのため「気分も新たにプレーしてね」「ひなちゃんスマイルもよろしくお願い致します」と呼びかけるファンも多かった。