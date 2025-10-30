ÂçÃ«¤À¤í¤¦¤¬´Ø·¸¤Ê¤·¡Ö°ì¤Ä¤Î»°¿¶¡×¡¡ÆÃÊÌ°·¤¤¤»¤º¡ÄÅ¨·³±¦ÏÓ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¿´¶
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¿ÍµÏ¿¤È¤Ê¤ë1»î¹ç12Ã¥»°¿¶
¡ÚMLB¡ÛB¥¸¥§¥¤¥º 6¡¼1 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸Åê¼ê¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢7²ó3°ÂÂÇ12Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£1»î¹ç12Ã¥»°¿¶¤Ï¿·¿Í¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿·µÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë2ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ï3ÈÖ¥Ù¥Ã¥Ä¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É3¼ÔËÞÂà¡£3²ó¤Ë¤ÏE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¥½¥í¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬ºã¤¨¡¢»°¿¶¤Î»³¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡3²ó¤Ë¤ÏÂçÃ«¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£µÞÍî¤¹¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ËÂçÃ«¤ÏÊø¤ìÍî¤Á¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤¬Ã¦¤²¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î±¦ÏÓ¤ÏÂÐÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂÇ¼Ô¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°·¤¦¡£¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¡ÊMLB¡Ë¤À¤È¡¢Á´¤Æ¤ÎÂÇ¼Ô¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ëÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±¤Ë1¤Ä¤Î»°¿¶¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î1A¤«¤é¾º³Ê¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç²÷Åê¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤ÊÀ¤³¦¤À¡£¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤ÊÀ¤³¦¤À¤è¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Í¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë