高市首相愛用の「早苗バッグ」SNS話題で全カラー完売…製造は長野の老舗メーカー「私どもに限らずいいもの作る職人さんはたくさん」
就任直後から重要な外交イベントが続いている高市総理の「愛用品」が話題になっている。
29日までトランプ大統領が6年ぶりの来日。そして、30日からは韓国入り。
上々の滑り出しを見せた「外交力」と共に注目されている「バッグ」がある。
それがこちら。官邸に入る際、高市総理が持っていた黒いバッグ。
就任直後からSNSなどでは「早苗バッグ」と話題になっている。
この「早苗バッグ」を製造しているのが長野県御代田町にある創業145年の老舗メーカーだ。
濱野皮革工藝・小林孝典さん：
高市首相本人に確認したわけではないが、弊社のものとお見受けしている。
その「早苗バッグ」はこちら。
オールレザーでA4サイズが収納でき、重さはおよそ700グラム。税込み13万6400円です。
岩山璃音記者：
革の質感でとてもしっかりしているんですが、持つととても軽くて使いやすそうです。
濱野皮革工藝・小林孝典さん：
SNSで話題にしていただく前は全カラーご用意があったが、完売してしまった。
2026年3月末までの発送分はすでに予約で売り切れ。
現在はブラックのみ注文を受け付けていている。
濱野皮革工藝・小林孝典さん：
私どもに限らず、いいものを作る職人さんはたくさんいらっしゃるので、その方々にも注目がいったら、とても日本にとってもいいことだと思う。
他にも高市総理が使っているボールペンも話題に。
次はどんな「愛用品」が注目されるのでしょうか。
（10月30日（木）「Live News days」より）