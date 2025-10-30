高市首相愛用の「早苗バッグ」SNS話題で全カラー完売…製造は長野の老舗メーカー「私どもに限らずいいもの作る職人さんはたくさん」

就任直後から重要な外交イベントが続いている高市総理の「愛用品」が話題になっている。

29日までトランプ大統領が6年ぶりの来日。そして、30日からは韓国入り。

上々の滑り出しを見せた「外交力」と共に注目されている「バッグ」がある。

それがこちら。官邸に入る際、高市総理が持っていた黒いバッグ。

就任直後からSNSなどでは「早苗バッグ」と話題になっている。

この「早苗バッグ」を製造しているのが長野県御代田町にある創業145年の老舗メーカーだ。

濱野皮革工藝・小林孝典さん：

高市首相本人に確認したわけではないが、弊社のものとお見受けしている。

その「早苗バッグ」はこちら。

オールレザーでA4サイズが収納でき、重さはおよそ700グラム。税込み13万6400円です。

岩山璃音記者：

革の質感でとてもしっかりしているんですが、持つととても軽くて使いやすそうです。

濱野皮革工藝・小林孝典さん：

SNSで話題にしていただく前は全カラーご用意があったが、完売してしまった。

2026年3月末までの発送分はすでに予約で売り切れ。

現在はブラックのみ注文を受け付けていている。

濱野皮革工藝・小林孝典さん：

私どもに限らず、いいものを作る職人さんはたくさんいらっしゃるので、その方々にも注目がいったら、とても日本にとってもいいことだと思う。

他にも高市総理が使っているボールペンも話題に。

次はどんな「愛用品」が注目されるのでしょうか。

（10月30日（木）「Live News days」より）