【動画：いま話題の『猫の賢さテスト』に挑戦してみたら…最高すぎる"結果"】

『賢さ検証』遊びを実践！

Instagramアカウント「もふもふちーちゃん(@nikkechikuwa)」では、マンチカンの「ちくわ」くんの様子が不定期に更新されています。

この日、飼い主さんはネットで話題の"猫の賢さを検証する遊び"を試してみることに！

早速、手のひらにおやつを置き、指で輪っかを作ってちくわくんに近づけてみると……

早速おやつに気づいたちくわくんは、そのまま輪っかにお口をすぽっ！実はこの検証、おやつが見える輪っかに口を入れるのではなく、横から輪っかを避けておやつを取るのが正解なのだそう。

さて、ちくわくんはその正解に気づけるのでしょうか。

輪っかにお口をぐいぐい

一度は「届かないにゃ……」と戸惑い気味だったちくわくん。しかし、目の前におやつがある以上、ここで諦めるわけにはいきません！

再びチャレンジしたちくわくん。横から行くかと思いきや、そのまま輪っかにお口をズボッ！！ぐいぐいと押し込むように無理やりおやつを取ろうとし始めたのだとか……！

しかし、輪っかの穴は狭いのでなかなか取れないちくわくん。「取れない……」と時々俯く様子を見せつつも、やっぱりおやつは欲しいようで、切なげに見つめたり、手をぺろっと舐めてみたり……。

そんなちくわくんの様子を見て、飼い主さんもちょっぴり可哀想になった様子。最後は指を開いて頑張ったちくわくんへご褒美のおやつをあげたのでした！

一生懸命さが可愛すぎるとSNSで話題に

一生懸命、輪っかにお口を突っ込んでおやつを取ろうとするちくわくんの姿は、Instagramに投稿されると多くの人の注目を集めることに！

投稿は記事執筆時点で347万回も再生されており、コメント欄には「鼻をむにゅっとつっこむの可愛すぎ」「最高に可愛い…」「何回も見てしまいます♡」といった声が寄せられました。

Instagramアカウント「もふもふちーちゃん」では、ちくわくんの可愛らしい行動や表情が不定期に更新されています。今後、ますます投稿が増えていく可能性もあるので、気になる方は時々チェックしてみてくださいね。

