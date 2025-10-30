「思春期の子どもとの接し方がわからない」「理想の母親像と現実のギャップを受け入れられない」といった悩みを持つ方もいるのではないでしょうか。歯科医と心理カウンセラーの二足のわらじを履く松谷英子さんは「子育てには、正解はなく、点数もつけられません。あなたは娘とともにオリジナルの子育て方法を見つけ出していけばいいのです」と語ります。今回は、松谷さんの著書『母と娘の関係を変える魔法の言葉術』から、母娘関係を良好に保つための秘訣を一部ご紹介します。

「心を開くこと」が得意な人

どうすれば、子どもはあなたに心を開くのでしょうか？

どうすれば、円滑な信頼関係ができるのでしょうか？

世間には人の心を開くことが上手な人と、逆に人の心に高い壁を作ってしまう人がいます。ここではその違いを知り、子どもの心を開く聞き方に焦点を当てていきます。

あなたは「聴す」を読むことができるでしょうか？

私は大人になってから、村上信夫さんのことば磨き塾でこの読み方を知りました。訓読みで「ゆるす」と読みます。その意味は「心をひらいて聴く」こと。

昔から「聴す」と「許す」は同義語であり、自分の心をゆるゆると開きながら相手の話を聞いていれば、相手もゆるりと心を開いていく。そうやってお互いの存在を受け入れることを言います。

「心を開くこと」が得意な人とは、相手が抱いている恐怖心や警戒心を取り除き、安心感を与え、子どもの頃のように自然に自分の話ができる状況に誘う人物のことです。

[子どもの心を開く準備と方法]

１ 日頃からのコミュニケーション（笑顔と見守るまなざし）。

２ 相手の話に身を乗り出して興味深く、丁寧に聞く。

３ 相手の存在そのものを受け入れる。絶対的な受容。

４ 過干渉にならない程度に気にかける。

５ アクティブリスニング（うなずき、相づち、共感、オウム返し、要約）。

アクティブリスニングを取り入れる

ここで、子どもとの信頼関係の基盤となる「アクティブリスニング」の説明をします。このコミュニケーション能力は、黄金の傾聴スキルです。10代から早めに学んでおけば鬼に金棒です。

[アクティブリスニングとは]

１ うなずき…相手の目を見て、首を縦に振る。相手を受け入れている態度。

２ 相づち…（1）うながす「そうなんですね」「うん、うん」、（2）納得する「たしかに」「なるほど」、（3）驚く「へぇ〜」「おぉ〜」「すごいよ」。

３ 共感…相手の立場になり、その感情に対して適切な言葉をかけること。「辛かったね」「悲しいよね」「愛していたのですね」「頑張ったんだね」など。

４ オウム返し…相手の言葉をそのまま返すこと。自分の言葉を客観的に聞くことで気づきにつながる。

５ 要約…内容をまとめて聞くことで、自分の不一致がわかる。

「同感」と「共感」と「同意」

同感は「わかるよ〜」と相手の感情を理解して同意することで、共感は「それってうれしいね」「それは怒るよね」と相手の喜怒哀楽の感情に寄り添うことです。

同意は「私もそう思う」と賛成していることで、相手の意見と一致することをいいます。アクティブリスニングのボキャブラリーを増やして、家庭だけでなくプライベートや仕事の場面でも大いに役立ててください。



[同意する言葉]

・「まさに、そのとおりだよね」「本当にそうだよね」

・「私もそう思うよ」「メチャクチャわかるよ」

・「おっしゃるとおりですね」「あなたが正しいと思うよ」

[うれしさや期待を表す言葉]

・「それはすごいね！ おめでとう！」

・「当然のことだと思うよ！ やったね！」

・「こんなにうれしいことなんてないよ」

・「本当に私もうれしい」

・「さすが＊＊ちゃん！ 頑張った分だけうれしいね」

・「すごすぎる！」「これからがますます楽しみになったね」

・「もうワクワクしかないよ〜」

[怒りや憤りを表す言葉]

・「それは怒って当然だよ！」「それはバカにしている」

・「不愉快極まりない！」

・「それはひどすぎるね」「それは悔しいね」

・「それは納得できないね」「非常識にもほどがあるね」

[心配や不安に寄り添う言葉]

・「それって心配だよね」

・「それだけは避けたいと思っているよね」

・「それは悩むことだけど、これからどうにでもなるよ」

・「いままで頑張りすぎだから仕切り直そうか」

[悲しみや空しさに寄り添う言葉]

・「その＊＊を受け止めることだけでも、すごいと思う」

・「よく耐えたね、悲しいよね」

・「それは心苦しいよね」「それは辛すぎるよね」

・「いたたまれない気持ちで一杯でしょう」

・「もっと悲しんだり泣いてもいいと思うよ」

[安心を伝える言葉]

・「よかった〜！ 本当にホッとしたよ」

・「安心したよ。よく頑張ったね」

・「無事でよかった、心配してたんだよ」

・「どうなるかと思ったけど、あなたの顔が見られてホッとした」

共感の言葉を組み合わせ、子どもの心を開く相づちや共感する言葉を習得しておきましょう。

傾聴の例、心を閉ざしてしまう聞き方NG例

[傾聴の例]

・「すごいね、そうなんだね」「そうか、＊＊って感じたんだね」

・「＊＊するって素敵なことだね」「それって、本当にすごいことだよ」

・「では、今は＊＊の途中ってことなんだね。今後が楽しみだよ」

・「それから、どうなったの？」「そのときどんな気持ちだったの？」……など。

[心を閉ざしてしまう聞き方NG例]

・「でも、それって＊＊でしょ」「しかし……」と否定する。

・「私の場合は……」と、共感の言葉もなく、自分の話にすり替える。

・相手の目を見ないで、無表情またはつまらない顔をする。

・相手が話している途中に、相手の言葉を遮る。

・「そうだったんだね」「そうか、そうか」「なるほど」「確かに……」などの相づちの言葉がない。

・相手とのテンポが合っていない（間がない・話が長い・声が大きすぎる）など。

今回の傾聴やアクティブリスニングは、娘に限らずさまざまな人とのコミュニケーションですぐに使えるものです。夫婦間が冷めきっている人などは、共感の言葉を日常生活に取り入れるだけでも効果的です。

まずは近くにいる母親が、娘のありのままを受け入れ、失敗や挫折があっても見守り続けていきましょう。

相手を変えようとするのでなく、自分から仕掛けてください。「相手（娘）が話してくれるまで待とう」なんてことは思わずに、意図的に娘の話を聞く時間を作ってみましょう。

※本稿は、『母と娘の関係を変える魔法の言葉術』（WAVE出版）の一部を再編集したものです。