東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ジェネパ、ＪＩＧＳＡＷがS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ジェネパ、ＪＩＧＳＡＷがS高

28日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数111、値下がり銘柄数470と、値下がりが優勢だった。



個別ではジェネレーションパス<3195>、ＪＩＧ－ＳＡＷ<3914>がストップ高。イオレ<2334>、フェニックスバイオ<6190>は一時ストップ高と値を飛ばした。豆蔵<202A>、富士山マガジンサービス<3138>、エクサウィザーズ<4259>、サイエンスアーツ<4412>、ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409>など6銘柄は年初来高値を更新。ソフトフロントホールディングス<2321>、リアルゲイト<5532>、和心<9271>、ポート<7047>、Ｗａｑｏｏ<4937>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、ＭＦＳ<196A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、海帆<3133>など17銘柄が年初来安値を更新。コンヴァノ<6574>、クリアル<2998>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>は値下がり率上位に売られた。



