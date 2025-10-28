女子100mハードル日本記録保持者・福部真子『ラヴィット！』でキャラ爆発 斬新な食レポも…反響続々「かわいい！」
28日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、女子100mハードル日本記録保持者の福部真子選手が出演。愛らしいキャラクターで、SNS上で反響を集めている。
【動画】満面の笑みで…「パワー！」を披露する福部真子
冒頭から「パワー！」ポーズで笑顔を見せた福部選手は『ラヴィット！』について「大ファンです！出たかったんです」とコメント。大好物のティラミスについて語る際には「味を想像するだけで、胃が興奮して、ギュルルルル…ってなるくらい、めっちゃ好きで。でも、年に3回だけ（しか食べられない）」と話していった。
そんな福部選手のために、SNSでも反響を集めている「飲むティラミス」を番組からプレゼント。福部選手は、大興奮で食べ始めると「ちょっとこれ、歯が気になりますね」とまさかの食レポを見せ、川島明から「（歯を）見せない方がいいですよ（笑）！第一声なんですか。小学生じゃないんだから」とツッコミを入れていた。
福部選手の様子に、SNSでは「かわいい！」「福部さん面白い」「いいキャラしてる」などといった感想が相次いで寄せられている。
