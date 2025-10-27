Âë8Áª¼ê¤¬ÀïÎÏ³°¡¢ÆüËÜSÃæ¤ËÄÌ¹ð¡¡°ÜÀÒ¤ÎÉÍ¸ý¤Ï¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¡Ä2·³¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÈÄÅì¤â¹½ÁÛ³°¤Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï27Æü¡¢ÉÍ¸ýÍÚÂçÅê¼ê¤äÈÄÅìÍ¯¸èÅê¼ê¤é·×8Áª¼ê¤ËÍèµ¨¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Ê¤¤»Ý¤òÅÁ¤¨¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÉÍ¸ý¡¢ÈÄÅì¤Î¤Û¤«¡¢ËÒ¸¶¹ªÂÁÊá¼ê¡¢Â¼ÅÄ¸°ìÅê¼ê¡¢Àî¸ýÅßÌïÅê¼ê¡¢µÜºêñ¥Åê¼ê¤Î»ÙÇÛ²¼Áª¼ê6¿Í¡£°éÀ®Áª¼ê¤Ï²ÃÆ£À²¶õÊá¼ê¤È¥Þ¥ë¥³¡¦¥·¥â¥ó³°Ìî¼ê¤Ç¡¢·×8Áª¼ê¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢µÜºê¡¢Â¼ÅÄ¡¢ËÒ¸¶¡¢Àî¸ý¤ÏµåÃÄ¤«¤é°éÀ®·ÀÌó¤ÎÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍ¸ý¤Ï2016Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇDeNA¤ËÆþÃÄ¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é10¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É³èÌö¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë»°¿¹Âçµ®ÆâÌî¼ê¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£4·î¤Ë¹ñ»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶»ÄÇ²«¿§ð×ÂÓ¹ü²½¾É¡×¤Î¼ê½Ñ¤ª¤è¤Óº¸Éª¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë2·³¤ÇÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2018Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ÈÄÅì¤Ï¡¢¤³¤³2Ç¯´Ö¤Ï1·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¯¡¢º£µ¨¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç21»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢9¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.48¡£¾¡Î¨.818¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ÈºÇ¹â¾¡Î¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹½ÁÛ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿Àî¸ý¤ÈµÜºê¤â¹½ÁÛ¤«¤é³°¤ì¡¢°éÀ®Áª¼ê¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¡£»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°plus¤ÎÆÁÅç¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿Àî¸ý¤Ï¡¢º£µ¨1·³¤Ç5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨0.00¡£ºë¶Ì±É¹â¡¢ÅìµþÇÀ¶ÈÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È8°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿µÜºê¤â¡¢1·³¤Ç2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨0.00¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯°éÀ®·ÀÌó¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿Â¼ÅÄ¤Ï¡¢ÌÀ¼£Âç¤«¤é2023Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç27»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢6¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.03¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë