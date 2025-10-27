レディック氏が契約直後に「なぜ3億2500万ドルも払うのか？」と指摘

【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）

ドジャース・山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発し、9回1失点8奪三振で完投勝利した。プレーオフでの2試合連続完投は3試合連続のカート・シリング以来24年ぶり。そんな中とある投稿が再び話題になっている。

2023年オフ、山本はポスティングシステムでメジャーに挑戦。ドジャースは投手史上最高額となる12年総額3億2500万ドル（約495億円）で山本を獲得した。当時はまだ懐疑的な声が多く、契約直後にアスレチックス、アストロズなどでプレーしたジョシュ・レディック氏はX（旧ツイッター）で「MLBで1球も投げていない男になぜ3億2500万ドルも払うのか？」と指摘していた。

当時もこのコメントには反感はあった。それでも、山本は2年目の今季は怪我人が続出する投手陣の中で、シーズンを通してローテーションを守り、30試合で12勝8敗、防御率2.49を記録。名門球団でエースとして活躍すると、ワールドシーズの大舞台でも力を発揮した。

この完投で再びレディック氏の投稿が話題になると、地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者は改めて反論。「ワールドシリーズで（複数試合）完投できるからだよ、この愚か者が」と厳しい言葉で返していた。（Full-Count編集部）