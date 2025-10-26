お散歩中に突然立ち止まってしまう柴犬の行動は、『拒否柴』の名前で犬好きの間で知られています。そんな『拒否柴』を早朝から見せるわんちゃんの光景が、35万再生を超えてたくさんの人に笑顔を届けることに。投稿を見た人からは、「可愛いけど困っちゃうｗ」「堂々として誇り高いですね」といった声が寄せられています。

【動画：朝6時、お散歩に出かけた犬が『拒否』をした結果→想像と違った『まさかの表情』】

早朝のお散歩中に拒否柴

見事な『拒否柴』でたくさんの人に笑顔を届けているのは、Instagramアカウント『自称豆柴のふじ』に登場する豆柴の富士くん。ある秋の日、富士くんは朝の6時から飼い主さんと一緒にお散歩に出かけたそう。気候も涼しくなり、天気は快晴。とてもお散歩日和だったため、お散歩を終わらせたくないと思ったのでしょうか…富士くんは、お散歩の途中で突然動かなくなってしまったのだといいます。

とびきりの笑顔で拒否！

朝の時間は忙しいもの。飼い主さんもやらなければいけないことがたくさんあります。しかし、富士くんはそんな飼い主さんの事情を知ってか知らずか、いっこうにシャッターの前から動く気配はなかったとのこと。そんな富士くんの様子を見て、飼い主さんは思わず「朝6時から拒否柴するの、やめられる？」と困ってしまいます。

一方、富士くんはというと…シャッターの前に立って、満面の笑みを浮かべていたそう！まだまだおうちに帰る気はない富士くんなのでした。

どうしても動きたくない富士くんは…

そんな全く動くつもりのない富士くんの様子を見て、飼い主さんは「拒否るのやめて」富士くんに伝えてみたそう。

そんな飼い主さんの真剣な訴えに、富士くんもそろそろ観念するか…と思いきや。なんと富士くんは歩き出すどころか、その場に座り込んでしまったといいます。

どうやら、富士くんの拒否柴はちょっとやそっとのことではどうにもできないご様子。そんな富士くんの固い意思を見せられてしまった飼い主さんは、思わず笑いが込み上げてきてしまったのだとか。思わぬタイミングでの拒否柴はちょっと困ってしまうけれど、こんなに可愛い笑顔で見つめ返されたら、きっと多くの飼い主さんは付き合うしかないことでしょう。

早朝のお散歩で拒否柴を始める富士くんの光景は、たくさんの人に笑顔と癒やしを届けることに。富士くんの拒否柴を見た人からは、「かわいくて許してしまいそう」「笑顔で拒否柴ｗ」「朝忙しいのにｗ」と感想が寄せられています。

Instagramアカウント『自称豆柴のふじ』では、そんな自由気ままな豆柴・富士くんの日常が綴られていますよ。

富士くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「自称豆柴のふじ」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。