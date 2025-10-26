ワールドシリーズ第1戦を観戦

【MLB】Bジェイズ 11ー4 ドジャース（日本時間25日・トロント）

ブルージェイズとドジャースのワールドシリーズ第1戦が24日（日本時間25日）、ロジャースセンターで行われた。注目の一戦には、世界的人気ラッパーが来場。試合中にはビジョンに映されるなど、ファンからは「クールだ」「まじかよ」などと声があがった。

客席にいたのはラッパーのドレイク。インスタグラムのフォロワーは1.4億人で、言わずと知れた大人気ラッパーで、この日が誕生日だった。イニング間にはビジョンにも映され、ファンはざわざわ。ドレイクは手を振って歓声に応えていた。

32年ぶりとなるブルージェイズのワールドシリーズ。ファンとしてはぜひとも生で見たいシリーズだ。試合を放送したFOXスポーツがX（旧ツイッター）に観戦の様子を公開すると、「なんてこった」「ドレイク観戦しにきてるやん！」「ドレイク、やっぱりいた」とファンも驚いていた。

カナダ出身でブルージェイズファンのドレイク。過去には野球以外のスポーツでも応援した選手、チームが不幸な結果となる「ドレイクの呪い」が有名で、「終わった」「やめてくれ」「うんざりだ」といった悲鳴のコメント集まっていたが、今回はブルージェイズが大勝する結果となった。（Full-Count編集部）