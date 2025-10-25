ヴィーガンでグルテンフリー！田中みな実さんがおすすめしているDAY BY DAYのチョコチップクッキーが絶品すぎる【#舞台女優の手土産リスト】

舞台女優の私がいつも探しているのは「差し入れ（手土産）」。どうせなら、おいしくてオシャレで「センスある！」って思われる差し入れがした〜い!!

そんな私がリサーチした「手土産リスト」、こっそり皆さんにシェアします♡

【有名人のお墨付きだけど…】

芸能界の手土産名人として知られている田中みな実さんが紹介していた「DAY BY DAY（デイバイデイ）」のチョコチップクッキー。田中みな実さんは紗栄子さんから教えていただいてから大ファンになったそう。

薬剤師である夫妻が営むオンラインセレクトショップのクッキーだけあって、ヴィーガン＆グルテンフリー。なのに美味しいんですって！

しかし……

・完全受注販売

・予約受付期間が短い

・先着順に発送。日付指定は不可

なんですよ。手土産として購入するには、結構ハードルが高いかも!?

【ハードルを乗り越えて】

気軽に買えないのに手土産にしたくなるぐらい美味しいのか……とあまりにも気になり過ぎたので意を決してお取り寄せしてみることに。

私が購入したときの受注期間は8月1日20時〜6日23時59分。購入期間は1カ月のうち1週間もありません。ですが、受注期間にアクセスすればすんなり注文できました。

私の場合は約2週間で手元に到着。リボンがかかったオシャレな箱入りで、直接相手に送っても見栄えすると思いました。

【2個ずつ個包装】

箱の中には、個包装されたチョコチップクッキーが美しく並んでいました。

2袋がシールでひとつに束ねられています。ちなみにクッキーは1袋につき2枚入りです。

さっそくクッキーを食べてみると……食感もお味も最高〜♡ これが小麦粉、乳製品、卵、白砂糖、ベーキングパウダー不使用とは思えないです。

私の思う米粉のお菓子って少し硬いイメージがあったのですが、軽やかでサックサク。チョコレートとココナッツの甘さが優しく、そこにアーモンドの香ばしさが華を添えます。

そして影の主役は塩。ほんの少しの塩味が、素材の甘みや風味をグッと引き立ててくれているのがわかりました。健康にいい系のお菓子は物足りなく感じることも多いですが……こちらは間違いなく美味しくて、でも重たさもなくて、クセになりそう！

1枚、あともう1枚と、どんどん食べたくなっちゃうクッキーです♪

【こだわりの手土産にしたい】

お味には大満足でしたが、やはり思い立ったときに気軽に購入できないのがデメリット。ですが賞味期限は製造から約4カ月と長めなので、こだわりの手土産をお渡ししたい機会があれば、事前に予約注文しておけます。

3箱・5箱のセット買いや、大容量の袋入りタイプもあり。送料がかかるので、数が必要ならまとめ買いしておくと賢いかもしれません。

ヴィーガン＆グルテンフリーなので、健康的な食事を心がけている方や、グルテンアレルギーがある方への贈り物にもぴったりです！

■今回紹介した手土産データ

商品名：CHOCOCHIPS COOKIES 1box

価格：3984円 (税込・送料別)

包装・個数：1袋2枚入×6個（合計12枚入）

お取り寄せ：◎

特徴：完全受注販売かつ日付指定不可。米粉のチョコチップクッキーはこだわり派の方に贈りたい。

参考リンク：DAY BY DAY

執筆・撮影：五條なつき

Photo：(c)Pouch

