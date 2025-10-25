先発ローテを投稿も…大谷だけバット担ぐ

ドジャースナインは23日（日本時間24日）、トロントでワールドシリーズのフォトデーに対応した。球団公式X（旧ツイッター）には先発投手4人の写真が公開されたが、ファンが注目したのは大谷翔平投手だけにあった“違和感”だった。

この日、球団公式Xは「Pitchers, you ready?（ピッチャーたち、準備はできている？）」というコメントともに大谷、ブレイク・スネル、タイラー・グラスノー、山本由伸の先発ローテーション4投手の写真を投稿。ワールドチャンピオンのトロフィーを目に皆凛々しい表情を浮かべている。

そんな中、大谷だけバットを肩に担いでいる。スネル、山本、グラスノーの3人はグラブを持っていた。

1枚の写真でも浮かび上がった二刀流の異質さ。ファンもすぐさま気づき、「1人だけ間違えてバット持って来た人がいます」「投手集合って言ったはずなのに」「よく見たらひとりだけバット持っててうけた」「1人グラブ持ってないピッチャーがいるな？」とコメントしていた。（Full-Count編集部）