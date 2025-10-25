米国と中国は、太平洋を隔てて協調と競争を繰り返してきた。

近年の米中対立の激化を踏まえ、中国は、共存よりも長期的競争に備える方向へ覚悟を固めたと見える。

中国共産党の重要会議、第２０期中央委員会第４回総会（４中総会）が北京で開かれた。

閉幕後に発表された声明には、２０３５年までに「総合的な国力と国際的影響力を大幅に高める」と明記した。習近平・党総書記は２７年に３期目の任期を終えるが、そこから先の計画を主導した。長期政権をにらんでいるようだ。

声明には、「多国間貿易体制を守る」とも記された。トランプ米政権が高関税政策で自由貿易体制を脅かしていることとの違いを強調し、国際社会で主導的役割を担う意思を示したと言える。

中国主導の巨大経済圏構想「一帯一路」を重視する方針も強調した。米国の高関税や対外支援からの撤退を受け、米国離れが指摘される新興国や途上国の取り込みを図る狙いとみられる。

他方で中国は、政治的に対立する国との貿易を制限して圧力をかける「経済的威圧」を繰り返している。東・南シナ海では一方的な海洋進出を続け、日本など周辺国への深刻な脅威となっている。

法の支配や自由貿易とはかけ離れたこうした行動を改めない限り、各国からの信頼に基づいた影響力は築けるはずがない。

会議では、２６〜３０年の経済政策を方向づける第１５次５か年計画の基本方針も採択された。科学技術の「自立自強」の水準を大幅に高めるとし、人工知能（ＡＩ）などハイテク産業の振興に注力する方針を明確にした。

米国は先端半導体などの分野で対中輸出規制を強化している。中国は、レアアース（希土類）の輸出規制で対抗する一方、弱点の基礎研究に力を入れ、米国に依存しない製造強国を目指している。

今月末には韓国で、第２次トランプ政権発足後初の対面による米中首脳会談が開かれる。関税などで折り合えたとしても、構造的な対立の解消は難しいだろう。

一方、今回の会議では、汚職を理由に党籍を剥奪（はくだつ）された何衛東・党中央軍事委員会副主席の後任の人事も決まった。何氏は約７か月にわたって動静が途絶えた末、今月になって処分が発表された。

中国では外相や国防相らが突然、消息不明となり、十分な説明もないまま失脚が明らかになる事例が相次いでいる。人事の不透明さは異様と言うほかない。