義母との関係に疲れ、二世帯住宅を出たい。孫への“お菓子”も、もうストレス【ママリ】

義母が大嫌いで二世帯住宅から出ていきたい

義理の母との関係が苦しい。義母がしつこく孫にお菓子をあげるのがストレス。出て行きたい。

世の中 義理の母を嫌いな方どのくらいいらっしゃいますか？私の周りは、義母とすごく関係うまくいってて

時にはランチやら、年に1度は旅行に行ったりしている子がほとんどです💦私は、大嫌いです。二世帯住宅に暮らしてて、1階が義両親2階が私達家族の住まいで、まず2階上がってくることはありませんが、、、玄関共有で必ず顔を合わせなければいけない構造になっており

毎回、帰るたびに孫にお菓子やから飲み物やから与えてきます。やめてほしいですが、あげたいみたいでなやめてくれません。出て行きたいです。 出典：

結婚後、義母との関係に悩み、ストレスを抱える人も中にはいるのでは。投稿者さんは二世帯住宅で義両親と暮らしている中で、「出ていきたい」と思うほど義母が嫌いになってしまいました。



義母が嫌いな理由の1つに、子どもにお菓子をあげることがあり、投稿者さんは嫌なのにやめてくれないのだといいます。そんな嫌な気持ちが積み重なり、義母との同居をやめたいと思ってしまったのだそう。

義母との関係についてさまざまな意見が

この投稿にママリにはさまざまな声が寄せられました。



その中に「義母と仲良しな人はレアですよ」というコメントがありました。

周りは義母嫌いか、嫌いとまではいかないけど好きではない子がほとんどです。

好き！仲良し！とかはレアです笑



私も好きではないです。でも同居なんてしたら絶対に嫌いになりますね😮‍💨 出典：

義母が好きな人はレアですよ、という意見がありました。この方のまわりには「義母が嫌い」「好きではない」という人がほとんどのようです。結婚後は夫と暮らすのも苦労するもの。それを義母も一緒にとなると、かなりハードルが高くなりますよね。もしかしたら、投稿者さんも同居ではなかったら「義母が嫌い」までの感情にはならなかったかもしれません。



この他に「義母と同居解消した友だちがいる」というコメントもありました。

友達、親族、知り合いで旦那のお母さんと仲良い人は１人もいないです💦



私は絶縁してますし、最初同居していた友達は今みんな耐えられなくて同居解消してます… 出典：

友だちは義母と同居に耐えられず同居を解消している、という意見がありました。この方のコメントからも義母との同居がうまくいく人は珍しいのかもしれません。投稿者さんは二世帯住宅で暮らしていても「出ていきたい」と思っていることを思うと、相当に嫌な気持ちが積み重なっているのでしょうね。

義母との同居がストレスになるなら、同居の解消も考えてみては

相手はよくてもこちらがストレスを感じているのもなんだか損な気がします。投稿者さんが義母との暮らしの中で嫌だと思うことを少しでもなくしてみて、それでも無理なら同居の解消を考えるのもいいのではないかと思います。ストレスを溜めて体調を崩してからでは遅いので、夫に協力してもらえるのなら頼ってもいいでしょう。家族の関係が気まずくならないような解決方法が見つかるといいですね。

