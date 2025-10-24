B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）が運営する「サーティワン アイスクリーム」が、サンリオ（東京都品川区）の人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」を、11月1日から実施します。

【画像】「ポッピングシャワー」デザインのキティちゃんかわいい！ コラボ商品を全部見る！

「ハローミミィ」と「タイニーチャム」も登場

同コラボは2024年に初めて実施。開始日である11月1日は「ハローキティ」の誕生日です。今年は「ハローキティ」に加えて、双子の妹「ハローミミィ」と、ハローキティのお家に住んでいるお友だちの「タイニーチャム」も登場します。

「ハローキティ スペシャルダブルカップ」は、好きなアイスクリーム（スモール／レギュラー）を2個選べる商品で、カップにはいろいろな顔の「ハローキティ」やモチーフがデザインされています。トッピングのアイシングビスケットは3種類で、いずれか1個がランダムでトッピングされます。さらに、同店の人気フレーバー「ポッピングシャワー」デザインの「ハローキティ アイスクリームチャーム」も付きます。価格はスモールダブルが680円（以下、税込み）、レギュラーダブルが930円。

「ハローキティ ダブルカップ」は、好きなアイスクリーム（スモール／レギュラー）を2個選べる商品で、オリジナルデザインのカップで提供されます。カップのデザインは「ハローキティ」と「ミミィ」が仲良くアイスクリームを楽しんでいるデザインAと、「タイニーチャム」も加わったデザインBの2種類です。同商品には先着で「ハローキティ バースデーピック」が付きます。価格はスモールダブルが510円、レギュラーダブルが760円。

「ハローキティ アップルパイサンデー」は、「ハローキティ」の好きな“ママが作ったアップルパイ”をイメージしたサンデー。好きなスモールサイズのアイスクリーム2個に、ホイップクリームと角切りリンゴ入りのリンゴソース、発酵バターの香りとアーモンドの香ばしさを感じられるサクサク食感のパイがトッピングされています。リンゴ型チョコレートと、「ハローキティ」「ハローミミィ」「タイニーチャム」のピック付き。また、「ハローキティ」と「ハローミミィ」のリバーシブルスリーブが付いています。価格は1370円です。

「ハローキティ シングルサンデー」は、好きなスモールサイズのアイスクリームに、ダブルのアイスクリームを持った「ハローキティ」のチョコレートとホイップクリーム、カラースプレーをトッピングしたサンデーです。カップのスリーブはオリジナルデザインのシールになっており、いろいろなフレーバーデザインをイメージして“お着替え”した「ハローキティ」たちのデザインとなっています。価格は560円。

「ハローキティ アイスクリームセット」は、好きなアイスクリーム（スモール／レギュラー）を8個選べるセットで、ハートの中から「ハローキティ」たちがのぞいているデザイン。カップも同店のフレーバーとコラボしたオリジナルデザインとなっています。また、ふわふわ素材のオリジナルブランケットも付いています。価格はスモールが2990円、レギュラーが3550円。

「ハローキティ フレッシュパック ミニ」は、好きなアイスクリームを大容量で持ち帰れる商品で、「ハローキティ」が大きくデザインされた限定カップで提供されます。キルティングのピンクサテン生地でできた「ハローキティ バニティポーチ」付きで、「ラブポーションサーティワン」デザインの「ハローキティ」がプリントされています。価格は1450円。

同社は「ハローキティたちがサーティワンのさまざまなフレーバーとコラボしたビジュアルにもご注目ください。この時期だけのキュートでおいしいコラボ商品を絶対見逃さないでね！」とコメントしています。

商品はいずれも、11月27日まで販売。なくなり次第終了です。