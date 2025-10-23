多彩な職業を経験し、約50か国を旅して旅エッセイを執筆する有川真由美さん。有川さんの暮らしの基本は「自分の心と体が心地いいこと」。あわただしくても、充実した日々を過ごす工夫をご紹介します。

習慣化と仕組みで、「やる気」に頼らず動いてみよう

「やる気はない。でもやらなければ」という状況は、日常のなかでしばしば起こるもの。その日の気分やモチベーションに左右されていては、苦しくなるばかりです。

そこで有川さんは、やる気がなくても「仕事や家事をラクにする」4つの方法を考えました。

1：プロや家族、同僚、または便利な家電に頼る

2：行動を組み合わせてルーティン化、習慣化する

3：「すぐに行動に移せる」環境、仕組みをつくる

4：大きな課題や目標は「簡単にできること」「小さな目標」に細分化する

たとえば、起きてすぐにベッドを整えてラジオ体操をするなど、行動を組み合わせて習慣の流れをつくったり、すぐに掃除ができるよう部屋にコロコロを置いていたり。

「なんとなくやっている」「すぐにやってしまう」という状態が理想なのだそう。

「ラクをしようと思うな、という考えもありますが、いかにラクに終わらせるか＝少ない労力で大きな成果を出すかは、仕事の本質。生産性を上げることで、ほんとうに大事なことに取り組めて、優れたパフォーマンスを発揮できます」（有川真由美さん、以下同）

プロのスポーツ選手は気分がどうであろうと、淡々と同じトレーニングを繰り返します。作家もやる気が出たときだけ一気に執筆する方法は、生産性が低いという実験結果があるとか。

「たしかに、忙しく作品を書いている作家たちは、毎日、同じ時間にデスクに向かうことを習慣にしているもの。やる気があるから書くのではなく、書いているうちにやる気が出てくるのは、私も実感するところです」

やりたいことは遠慮せず、周りの人に言ってみる

また、新しいことを始めようとするときも、有川さんが意識しているコツがあるそうです。

「やりたいことや、だれかにお願いしたいことは、とにかく、口に出して言ってみるのです。ダメでもともと。それが叶ったらラッキーなのですから」

たとえば、レストランで予約するときに誕生日のサプライズ演出をお願いしたり、仕事仲間に新しい仕事の相談をしたり、小さいことから大きなことまで。

すると、「頼むのは図々しいかなと躊躇（ちゅうちょ）していたこともとんとんと進んでいく」と有川さんは話します。

「先日はホームパーティをしたとき、『みんなで音楽のライブをしたいんだけど、機材がないんだよね。だれかもっていないかな？』と言ってみたところ、『電源なら、今度、買おうと思っていた』『スピーカーとマイクならラジオ局の知り合いがセッティングまでしてくれそう』と、とんとんと解決。『言ってみるもんだ！』と、しみじみ思ったのです」

すべてがうまくいくわけではありませんが、言わなければ始まりません。

「とくに大きな夢ほど人の力が必要。人にあれこれ助けてもらってかなえてもらうものなので、口にしたほうがいい。やりたいことを話すのは、ひとつのプレゼンテーション。『それ、乗った！』『私もやりたい』と思わぬところから援軍があることもあります。『叶う』とは『口』が『十』と書きますが、十人に口にすると、だいたいはかなう…というのは私も実感するところです」

ただ人を利用して、自分だけトクをするような考えでは、応援は得られません。「あなたがやりたいことなら、もちろん協力する！」と信頼される人でありたいですね。