ESSEonlineで2025年9月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。

ちょっとした工夫で、毎日の暮らしがラクになった事例を紹介します。整理収納アドバイザー・Fujinaoさん（40代）のケースです。ここでは、Fujinaoさんが実際に「やってよかった！」と感じている暮らしのアイデア5つについて語ります。

※ 記事の初出は2025年9月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

1：忙しい夜のごはんは「ワンプレート」で

仕事や家事で疲れて帰ってきた平日の夜。できるだけ洗い物を減らすため、わが家では汁気のないおかずを大きめの平皿にワンプレートで盛りつけています。いわば「おうちカフェごはん」。品数があっても洗い物はプレート1枚と汁椀、そしてご飯茶碗程度。洗い終わった後に食器棚に戻す時間も短くなりました。

一見手抜きに思える工夫ですが、見た目も華やかになり、意外に「ちょっとした特別感」が出るのもうれしいポイントです。

2：食器は「重ねやすい」同じシリーズでそろえる

以前は食器を徐々に買いそろえていたので、器の種類がバラバラで、パズルのように頭を使いながら収納していました。そこで思いきって食器を買い直し「同じシリーズ・同じ形」に統一。

すると、食器が重ねやすくなり、収納もスッキリ。家族みんなが迷わず食器棚に戻せるようになり、面倒くさがらずに片付けの手伝いをしてくれるようになりました。食器の種類を統一したことで、家事のシェアがしやすくなったのは大きな変化です。

3：床にはものを置かない

掃除のハードルを下げるために、玄関マットやキッチンマットを置くことをやめました。

そして、ソファやベッドなどの大型家具は、ロボット掃除機が通れる脚高タイプを購入。毎日の掃除はロボット掃除機にほぼおまかせしています。音も静かで、ふき掃除も同時にできるので床はサラサラ。

毎日ロボット掃除機をかけていることを子どもたちも知っているので、床にものを投げ出しっぱなしにしないような意識がついたのもうれしい点です。

4：ワンピース以外の服を着るのをやめた

もう10年近く、普段着にワンピースだけを着る生活をしています。ワンピースのよいところは朝や旅行のときにコーディネートに迷わないこと。さらに、上に羽織るもの次第でラフなシーンからフォーマルな場まで、幅広く対応できることです。

また、洋服の系統が統一されることで、靴やバッグ、アクセサリー選びもシンプルになり、余計な買い物も自然と減りました。

今では「ワンピースで暮らす」というスタイルが私の生活にすっかり定着し、年間15着のワンピースだけで毎日を楽しめています。

5：夜に洗濯して朝をラクに過ごす

朝は1分でも貴重なので、わが家は「夜洗濯」が基本です。家族全員がお風呂に入り終わったら、最後に入った人が洗濯機のスイッチを押すルール。ドラム式で乾燥まで回すので、翌朝は畳んでしまうだけ。制服やジャージは翌日また着ることも多いので、しまう手間さえ省けます。

夜のうちに終わらせておくことで、朝のあわただしさがぐっと軽くなりました。

こうして振り返ると、どれも「特別な工夫」ではなく、ほんの少しの仕組みづくりばかり。けれど、その小さな積み重ねが暮らし全体をラクにしてくれています。みなさんの暮らしの参考になれば幸いです。