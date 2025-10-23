ÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ö²ÐºÒÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¼«Âð²Ð»ö¤«¤é£±¥«·î¡¢¹õ¾Ç¤²¼«Âð¤ò¸ø³«¡Ö»Ä¹ó¤Ç¤¹¡¢Ìµ»Ä¤Ç¤¹¡×
¡¡¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²Ð»ö¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¤¬£²£³Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢²Ð»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«Âð¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£¹·î£±£¹Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²Ð»ö¤È¤Ê¤ê¡¢±ì¤òµÛ¤Ã¤¿¥Ñ¡¼»Ò¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é£±¥«·î¡£¥Ú¡¼¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Âð¤Ë¥«¥á¥é¤òÆþ¤ì¤¿¡£ÊÉ¤Ï¿¿¤Ã¹õ¡¢Å·°æ¤ÏÍî¤Á¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤Ï¹üÁÈ¤ß¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¡¼»Ò¤¬ËèÆüÇÒ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ê©ÃÅ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂåÌ¾»ì¤Î·ÝÇ½¿Í¤È¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤â°ìÉô¾Ã¼º¡£¡Ö²Ð»ö¤ÎÉÝ¤µ¡£¤¢Á³¤È¤·¤Æ¡Ä¡£À°Íý¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼»Ò¤Î·»¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¾ù¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë²ÐºÒÊÝ¸±¤ËÆþ¤êËº¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö²ÐºÒÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤à¤³¤È¤·¤¤ê¡£¡Ö¤À¤«¤éº£²óÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¡£Ãù¶â¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»Ä¹ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ìµ»Ä¤Ç¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¶á½ê¤Î¼Ú²È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£