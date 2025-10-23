◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２０）がＤｅＮＡとソフトバンクから１位指名された。抽選の結果、ソフトバンクが交渉権を獲得。くじを引き当てた城島ＣＢＯは「九州の豪快な野球にあなたの力が必要です、一緒にやりましょう」とラブコールを送った。

岩手・花巻東在学中に高校通算１４０本塁打を放った麟太郎は昨秋、米国進学を選択した。当初から２年間は大学でプレーする意向を示しており、来年２〜６月に開催される同大学の公式戦に出場する考えは変化がない。来年４月に２１歳を迎え、同７月中旬のＭＬＢドラフトの対象で指名される可能性がある。

ＮＰＢのドラフト規約は２３年に改定され、海外の学校に在学中の選手は契約締結の期限が翌年７月末に延長された。ＮＰＢと米大リーグ機構（ＭＬＢ）は翌年の米ドラフトの対象となる選手は前年に日本で指名しても問題がないことを確認し、７月のプロ野球実行委員会で１２球団に通知。今回のサプライズ指名が実現した。

今ドラフトの獲得交渉期限は同２６年７月末まで。城島ＣＢＯの「彼の場合は特殊で、来季の頭からすぐという訳にはいかないが、そのリスクを背負ってでも魅力のある選手」との評価を、麟太郎はどう受け止め、決断するのか注目される。