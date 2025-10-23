活動休止中の元TOKIOの国分太一（51）が、「コンプライアンス上の問題行為」を理由に自身をバラエティー番組から降板させた日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとして、日弁連に人権救済を申し立てた。23日、代理人を務める菰田優弁護士が都内で会見を行った。

菰田氏は「国分さんは現在、これまでの自らの言動を省みて、深く反省しております」とし、国分は当事者や日テレ、スポンサー各社、そしてファンへの謝罪をしたいと考えていると説明。日テレ側に対しては「対立するつもりはない」とし、「日本テレビの見解と自分のやったことの答え合わせをしたい、と国分さんは思っています」と述べた。

菰田氏によると、国分から7月頃に個人で依頼があったという。「当時はかなり憔悴（しょうすい）した様子で、精神的に痛んでる感じだった。風評被害もあり、かわいそうな状況」と振り返る。そこから数か月経ち、現在は「人として同じ過ちは二度と繰り返さない」と、外部のコンプライアンス研修を自ら受講していることなどが明かされた。

今後の芸能活動については「白紙」だといい、国分自らによる会見の可能性については「いつかはそうしたい。そのために今、日テレと交渉している」と語った。